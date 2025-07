Tarquinia risponde alle accuse del centrodestra: chiarimenti e dati

La recente polemica politica a Tarquinia riguarda le accuse mosse dal centrodestra nei confronti dell’amministrazione comunale, in particolare relative a presunti incarichi conferiti ad una società legata al padre del capogruppo di maggioranza del PD. I partiti di opposizione, tra cui Fratelli d’Italia e Forza Italia, hanno denunciato l’inopportunità di tali scelte, ritenendo che non siano stati rispettati i principi di rotazione previsti dal codice degli appalti.

In risposta, l’amministrazione comunale ha chiarito che nel corso del primo anno di governo sono stati conferiti incarichi a due società diverse per la redazione di piani di sicurezza, rispettando il principio di rotazione. Tuttavia, hanno evidenziato che tale principio non si applica a incarichi inferiori ai cinquemila euro. Inoltre, l’attuale giunta ha sottolineato che, secondo i dati dell’anno 2023, la precedente amministrazione aveva sistematicamente affidato gli stessi incarichi a una sola società, per un totale di circa 21.000 euro.

L’amministrazione ha quindi messo in evidenza che, in contrasto con la gestione precedente, nel periodo dal giugno 2024 al luglio 2025, la società utilizzata in modo esclusivo dalla vecchia giunta ha continuato a ricevere incarichi per un importo di circa 11.000 euro, mentre la società oggetto delle contestazioni ha ottenuto incarichi per circa 7.300 euro.

In conclusione, il comune di Tarquinia ha invitato alla formulazione di critiche costruttive, respingendo le polemiche come pretestuose e prive di fondamento.