Tarlatamab: rivoluzione nell’immunoterapia per tumore polmonare

Un significativo progresso nella lotta contro il carcinoma polmonare a piccole cellule (SCLC) è rappresentato da Tarlatamab, una nuova molecola immunoterapica bispecifica. I risultati dello studio di Fase 3 Dellphi-304, presentati al Congresso dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO) e pubblicati sul New England Journal of Medicine, mostrano che la sopravvivenza mediana dei pazienti è aumentata da 8,3 a quasi 14 mesi grazie a questo trattamento, con alcuni pazienti che vivono anche oltre 3 anni, un risultato senza precedenti.

La molecola Tarlatamab agisce su due fronti: si lega alla proteina Dll3, comune nelle cellule tumorali SCLC, e alla proteina CD3 sui linfociti T, attivando una risposta immunitaria diretta contro il tumore. Questa tecnologia, già utilizzata per tumori ematologici, è una novità per i tumori solidi.

Il SCLC rappresenta il 10-15% dei tumori polmonari, caratterizzandosi per la crescita rapida e la scarsa risposta ai trattamenti classici, con una diagnosi frequentemente tardiva. Ogni anno nel mondo ci sono oltre 330.000 nuovi casi, 6.000 dei quali in Italia. Qui, 30 centri partecipano alla sperimentazione di Tarlatamab, con 29 pazienti già arruolati.

Grazie agli esiti promettenti, Tarlatamab ha ottenuto l’approvazione accelerata dalla FDA nel 2024 ed è stato riconosciuto tra le “invenzioni dell’anno” da Time. Gli esperti ora si concentrano su come integrare questo farmaco nella pratica clinica, ottimizzando il trattamento per i pazienti e rappresentando un nuovo capitolo nella ricerca oncologica.

Fonte: dirittoallasalute.net