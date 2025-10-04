Tariffe Usa: impatti devastanti sull’export italiano

Dal 29 agosto 2025, gli Stati Uniti hanno implementato un nuovo regime tariffario che impatta significativamente sull’export italiano. La modifica al regime de minimis ha rimosso la soglia di 800 dollari sotto la quale le merci potevano entrare senza dazi, interessando oltre 34 mila imprese italiane in settori chiave come agroalimentare, meccanica, automotive e farmaceutico.

Le nuove regole pongono il paese di origine come criterio fondamentale: se un prodotto proviene dalla Cina, anche se venduto da un’azienda italiana, il dazio applicato sarà quello cinese. Inoltre, i dazi sulle merci dall’Unione Europea sono stati aumentati dal 10% al 15%, che altera la competitività delle imprese europee nel mercato americano. Le conseguenze immediate sono un incremento dei costi all’ingresso e una contrazione dei margini, che influiscono sulla domanda interna negli Stati Uniti.

Circa 34 mila aziende italiane si trovano a fronteggiare questo scenario. Il settore agroalimentare è tra i più colpiti, con vini, oli e prodotti regionali che devono far fronte a costi doganali più elevati, mentre l’automotive, pur beneficiando di un abbattimento dei dazi, affronta una forte concorrenza asiatica. Anche il settore farmaceutico è ora sottoposto a dazi, generando incertezze per un comparto strategico in crescita.

L’aumento dei dazi, unito al rafforzamento del dollaro, determina un incremento dei prezzi finali negli Stati Uniti. Le associazioni di categoria stimano un effetto negativo sul PIL europeo tra 0,2 e 0,3 punti percentuali nei primi mesi dopo l’entrata in vigore delle nuove regole. Le esportazioni italiane verso gli USA hanno registrato un calo del 21,2%, con una contrazione generalizzata nei vari settori.

Le nuove barriere tariffarie influenzano anche il commercio digitale, portando a costi superiori e maggiore complessità burocratica. Gli operatori del settore sottolineano la necessità per le aziende di adattare costantemente le proprie strategie, investendo in strumenti di monitoraggio e diversificazione dei mercati. Questo approccio consente di rispondere più rapidamente ai cambiamenti e di ridurre il rischio di interruzioni nelle vendite.