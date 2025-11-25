Tari in aumento in Lombardia

In Lombardia, i rifiuti urbani sono diminuiti, con ogni persona che produce in media meno di mezza tonnellata all’anno, pari a 471,6 chili. Contestualmente, la percentuale di raccolta differenziata è aumentata, raggiungendo il 74%. Nonostante ciò, la tassa sui rifiuti, nota come Tari, è aumentata, raggiungendo i 262 euro, con un aumento del 3,1% rispetto all’anno precedente.

La Lombardia è la seconda regione più “economica” per la Tari, dopo il Trentino Alto Adige, e prima del Veneto. Tuttavia, la Tari è aumentata in quasi tutte le città lombarde, ad eccezione di Milano e Cremona, dove è diminuita rispettivamente del 7,5% e dello 0,6%.

I comaschi hanno subito un aumento della Tari del 9,2%, pari a 23 euro, nonostante la città sia tra quelle con la minor produzione di rifiuti e una raccolta differenziata tra le più basse. Anche a Brescia, la Tari è aumentata del 6,1%, da 205 a 217 euro.

La città con la Tari più alta è Pavia, con un aumento del 3,6% e un costo di 302 euro. La città con la minor produzione di rifiuti è Lodi, con meno di 400 chili pro capite, mentre Mantova è quella con la maggiore produzione di rifiuti, ma anche con la più alta percentuale di raccolta differenziata, pari all’80%.

A livello nazionale, la spesa media per la gestione dei rifiuti urbani è di 340 euro all’anno, con un aumento del 3,3% rispetto all’anno precedente. Le tariffe sono aumentate in tutte le regioni tranne Molise, Valle d’Aosta e Sardegna, e in 95 dei 110 capoluoghi di provincia. La raccolta differenziata è aumentata ovunque, con una media del 73% al Nord.