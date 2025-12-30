Tari, Civitanova verso aumenti

Civitanova Marche si avvia a fare peggio dello scorso anno sul fronte della raccolta differenziata e del peso della Tari sulle famiglie. Nel Documento unico di programmazione 2026-2028, approvato dal consiglio comunale, è riportato che il Comune intende sostenere le fasce deboli della popolazione attraverso politiche volte a mitigare l’inevitabile incremento delle tariffe idriche e della tassa rifiuti solidi urbani.

Il Comune di Civitanova prevede ulteriori aumenti delle tariffe, che toccherebbero non solo le bollette della Tari, ma pure quelle dell’acqua. Il bilancio 2026 prevede la somma di 9.560.000 euro per garantire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani, mantenendola invariata rispetto alle previsioni definitive del 2025. La percentuale della raccolta differenziata ad ottobre non va oltre il 70,81%, al di sotto delle percentuali registrate nell’ultimo triennio.

Il Comune non ha ancora approvato il Piano economico finanziario per il triennio 2026-2028, secondo quanto previsto dalle delibere dell’autorità che regola le materie dell’energia e dell’ambiente. Il calcolo della tariffa a Civitanova si basa ancora sulle quantità prodotte per unità di superficie, a seconda degli usi dell’area tassata. È lontana l’applicazione del sistema della tariffazione puntuale, secondo cui si paga sulla base della effettiva quantità di rifiuti prodotti. La scadenza per mettere le cifre su carta è prevista per il 30 aprile del 2026, e sarà questo il passaggio che deciderà il futuro impatto della Tari sulle famiglie.