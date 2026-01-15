Tari a San Benedetto del Tronto

Un incontro tra i vertici di Picenambiente e il commissario straordinario del Comune di San Benedetto del Tronto, Rita Stentella, è stato programmato per discutere la tassa rifiuti per l’anno 2026. Il confronto sarà fondamentale per valutare il nuovo piano economico finanziario e l’eventuale rimodulazione della Tari, che potrebbe subire un aumento stimato intorno al 4%.

Il presidente di Picenambiente, Rolando Rosetti, sottolinea che il tema è ancora aperto e legato a diversi fattori, ma un punto fermo è che negli ultimi due anni la Tari non ha registrato alcun aumento, mantenendosi stabile nonostante un contesto di crescita generalizzata dei costi. Tuttavia, la situazione economica rende complesso confermare le tariffe attuali senza interventi correttivi, a causa di aumenti strutturali delle spese di gestione, come la rimodulazione dei contratti di lavoro e l’incremento dei costi del personale, nonché il conferimento in discarica, che ha subito una forte impennata dei prezzi.

Questi elementi pesano in modo diretto sul bilancio e rendono necessario un aggiornamento delle previsioni economiche. Rosetti incontrerà il commissario Stentella e l’amministratore delegato di Picenambiente, Leonardo Collina, per fare il punto e valutare le opzioni disponibili, considerando che il rischio è un aumento della Tari che va dal 4% a un massimo del 9%. Un aspetto che verrà affrontato riguarda anche le prospettive future del sistema tariffario, con la prevista introduzione della tariffazione puntuale entro la fine del 2026, che calcola l’importo della tassa in base alla virtuosità dei comportamenti dei cittadini nel conferimento dei rifiuti.