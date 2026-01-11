Tari a Pesaro, Comune chiede 1,2 milioni a Marinelli Cucine

L’ufficio tributi del Comune di Pesaro ha contestato a Marinelli Cucine il recupero di 1,2 milioni di euro di Tari. Questa vicenda rientra in un contesto più ampio che ha visto diverse aziende pesaresi ricevere cartelle di riscossione relative alla Tassa sui rifiuti con accertamenti a tre zeri, considerando il ricalcolo dal 2021 in poi.

Il Comune di Pesaro ha cambiato il proprio regolamento, introducendo un termine del 28 febbraio entro il quale le aziende devono certificare di avere provveduto allo smaltimento dei rifiuti speciali per usufruire delle agevolazioni. Tuttavia, secondo la consigliera Giulia Marchionni, questo termine non è previsto dalla normativa di riferimento e potrebbe portare a contenziosi contro l’amministrazione comunale e a un’azione vessatoria nei confronti delle aziende.

Marchionni propone di modificare il regolamento comunale per evitare questi problemi, sostenendo che le aziende che smaltiscono i rifiuti speciali hanno la traccia di tutta la procedura e possono dimostrare di avere i requisiti per le agevolazioni a prescindere dalla comunicazione al Comune. Se l’amministrazione non ammorbidirà la propria posizione, potrebbe vessare aziende in regola con la legge che hanno sostenuto la campagna di promozione cittadina “Pesaro Capitale”.