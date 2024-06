Targhe Tenco 2024: svelati tutti i finalisti

Sono state svelate tutte le cinquine finaliste del prestigioso premio Targhe Tenco: ecco gli artisti e le opere in gara.

Da decenni, le Targhe Tenco rappresentano uno dei più ambiti riconoscimenti nel settore della canzone d’autore, evidenziando talenti consolidati e emergenti. Vediamo quali sono le opere e gli artisti che hanno lasciato un segno indelebile nella musica italiana tra giugno 2023 e maggio 2024.

Targhe Tenco: evento anniversario al Teatro Ariston

Il compito di votare e selezionare i vincitori delle diverse categorie è affidato a una giuria di esperti del settore, composta da giornalisti, addetti ai lavori e professionisti con un’ampia esperienza nel campo della musica d’autore. Questa variegata commissione avrà il compito di selezionare i vincitori tra una rosa di candidati che spiccano per originalità, qualità artistica e contributo alla musica.

Il Premio Tenco 2024 si terrà nel tradizionale contesto del Teatro Ariston di Sanremo, luogo simbolo della musica italiana, dal 17 al 19 ottobre 2024. Questa edizione sarà ancor più speciale, in quanto celebrerà i 50 anni di storia del premio, consolidando la sua importanza nel panorama culturale italiano e internazionale con premiazioni speciali dedicate agli artisti e agli operatori culturali che hanno segnato la canzone d’autore.

Categorie e Candidati

Migliore album in assoluto

Paolo Benvegnù – È inutile parlare d’amore

Vasco Brondi – Un segno di vita

Calcutta – Relax

La Crus – Proteggimi da ciò che voglio

Daniele Silvestri – Disco X

Migliore album in dialetto o lingua minoritaria

Eleonora Bordonaro – Roda

Mesudì – Nodi

Setak – Assamanù

Massimo Silverio – Hrudja

Davide Van De Sfroos – Manoglia

Migliore album opera prima

Coanda – Le vite altrove

Marta Del Grandi – Selva

Lamante – In memoria di

Elisa Ridolfi – Curami l’anima

Andrea Satta – Niente di nuovo tranne te

Migliore album di interprete

Joe Barbieri – Vulío

Simona Molinari – Hasta Siempre Mercedes

Alberto Patrucco – AbBrassens

Perturbazione – La Buona Novella (dal vivo)

Chiara Raggi e Giovanna Famulari – In punta di corde

Agnese Valle – I miei uomini

Migliore canzone singola

Agnese Valle – La fioraia

Diodato – La mia terra

Federico Sirianni – La promessa della felicità

Paolo Benvegnù – L’oceano

Paolo Jannacci e Stefano Massini – L’uomo nel lampo

Migliore album a progetto

17 fili rossi + 1 – Ricordando Piazza Fontana

Parole liberate vol. 2 Sarò Franco – Canzoni inedite di Califano

Shahida – Tracce di libertà

Stagioni.Tributo ai Massimo Volume

Con la chiusura delle prevendite e l’inizio del secondo turno di votazioni previsto per il 28 giugno, cresce l’attesa per scoprire chi si aggiudicherà il prestigioso riconoscimento nelle varie categorie. La cerimonia delle Targhe Tenco 2024 promette di essere un evento imperdibile per gli appassionati di musica d’autore, celebrando il talento e l’impegno degli artisti che continuano a arricchire il patrimonio culturale italiano e mondiale.