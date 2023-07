Targhe Tenco 2023, i vincitori: da Capossela a Fabi

I vincitori delle Targhe Tenco 2023 nelle varie categorie: da Vinicio Capossela a Niccolò Fabi, da Alice a Guccini.

Sono stati svelati nella mattinata del 6 luglio i vincitori dell’edizione numero 2023 delle Targhe Tenco, il riconoscimento assegnato dal 1984 ai migliori dischi e alle migliori canzoni d’autore pubblicate nel corso degli ultimi dodici mesi. In lizza per la vittoria finale anche quest’anno erano presenti diversi volti noti della musica italiana, tra cui alcuni protagonisti dell’ultimo Sanremo, come Madame e i giovanissimi Colla Zio. Alla fine il successo è però andato ad alcuni personaggi di lungo corso della canzone d’autore nostrana, da Vinicio Capossela a Niccolà Fabi.

Targhe Tenco 2023: l’elenco dei vincitori

I candidati per la vittoria finale sono stati votato nell’ultima settimana da un’ampia giuria composta da giornalisti e critici musicali. Sono stati dunque degli esperti a decretare la vittoria, come miglior album assoluto, di Tredici canzoni urgenti, l’ultimo album di Vinicio Capossela, capace di raggiungere 52 voti, contro i 47 di Elvis dei Baustelle.

Vinicio Capossela

Per quanto riguarda la Miglior canzone, a trionfare è stato Niccolò Fabi con Andare oltre, che si è aggiudicata 55 voti, uno in più di La cattiva educazione di Capossela con Margherita Vicario. Di seguito il video ufficiale del brano del cantautore romano:

Gli altri vincitori delle Targhe Tenco

Per quanto rigaurda le altre categorie, a loro volta di grande importanza, a trionfare per la miglior opera prima è stata Daniela Pes con Spira, con ben 66 voti contro i 43 di Rockabilly Carter dei Colla Zio. C’è stato un ex aezuo invece per gli album vincitori nella categoria Interpreti di canzoni. Con 58 voti hanno portato a casa la vittoria Alice con Eri con me e Francesco Guccini con Canzoni da intorto.

Premio anche per gli Almamegretta di Raiz, per il miglior album in dialetto, grazie all’album Senghe, arrivato a ben 84 voti. Per il miglior album collettivo a progetto, invece, i vincitori sono stati Mimmo Ferraro e Marco Rovelli per Nella notte ci guidano le stelle. Canti per la Resistenza, con 132 voti, contro i 41 di Cover Me Bruce Springsteen. I premi verranno assegnati durante la cerimonia al Teatro Ariston il 19, 20 e 21 ottobre.