Targhe Tenco 2021: l’elenco completo dei finalisti, potenziali vincitori dei premi più importanti per la musica cantautorale italiana.

Sono stati finalmente svelati il 25 giugno i finalisti delle sei categorie delle Targhe Tenco 2021. Torna anche quest’anno il premio dedicato alla musica cantautorale italiana, e assegnato da una giuria composta da giornalisti ed esperti di musica. Sono stati presi in considerazione per questa edizione le opere pubblicate tra il 1° giugno 2020 e il 31 maggio 2021. La votazione terminerà il 5 luglio e le targhe rasanno assegnate nella rassegna in programma al Teatro Ariston di Sanremo.

Targhe Tenco 2021: i finalisti

Nomi importanti del nostro cantautorato, come sempre, ma anche giovani che hanno saputo farsi strada nel corso degli anni. C’è un po’ di tutto nelle sei categorie di finalisti delle Targhe Tenco 2021.

Samuele Bersani

Questo l’elenco completo dei finalisti:

Disco in assoluto

Cinema Samuele di Samuele Bersani

Exuvia di Caparezza

Ira di Iosonouncane

Tilt di Pino Marino

Semplice di Motta

Album in dialetto

Manzamà dei Fratelli Mancuso

Fora Tempu di Lautari

Mediterraneo ostinato di Stefano Saletti e Banda Ikona

Alestalé di Setak

‘O Sud (è fesso) di Patrizio Trampetti

Opera prima

Forever di Francesco Bianconi

Indifesi di Chiara blu

Mi ero perso il cuore di Cristiano Godano

Madame di Madame

Toccaterra di Emma Nolde

Interprete di canzoni

Ginevra Di Marco con Quello che conta

Miriam Foresti con A Soul with no Footprint

Federico Poggipollini con Canzoni rubate

Ornella Vanoni con Unica

Peppe Voltarelli con Planetario

Canzone singola

Zinda di Francesca Incudine

Novembre di Iosonouncane

Ci stiamo preparando al meglio di Canio Loguercio

Voce di Madame

Calcutta di Pino Marino

Album collettivo a progetti

Ad esempio a noi piace Rino

Her Dem Amade Me

Musica contro le mafie

Note di viaggio Vol. 1

Ritratti d’autore

Targhe Tenco 2020: chi ha vinto lo scorso anno

Nell’edizione segnata dal Covid a vincere la targa tenco per il miglior disco è stato Brunori Sas con il suo Cip!, mentre la miglior opera prima venne assegnata a Paolo Jannacci con Canterò. Premiata anche una protagonista di Sanremo, Tosca con la sua elegantissima Ho amato tutto, mentre per la musica dialettale il premio è andato alla Nuova Compagnia di Canto Popolare.