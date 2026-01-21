8.7 C
Target in ribasso negli Stati Uniti

Da stranotizie
Il distributore al dettaglio di prodotti è in flessione del 3,74% rispetto ai valori precedenti. Lo scenario tecnico del titolo rispetto all’indice S&P-500 mostra un rallentamento del trend di Target rispetto all’indice del basket statunitense, rendendolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.

Per il medio periodo, le implicazioni tecniche di Target restano positive. Tuttavia, gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta, contraria all’andamento dei prezzi. Pertanto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 108,7 USD. Il supporto più immediato è stimato a 103,3. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 101,4, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.

