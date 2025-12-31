Tardevieja a Las Palmas de Gran Canaria

Il 31 dicembre si avvicina e porta con sé l’atmosfera festosa di fine anno. Mentre alcuni potrebbero pensare che la notte di Capodanno sia un po’ troppo enfatizzata a causa dei costi elevati e della folla, ci sono ancora molti modi per godersi l’ultimo giorno dell’anno.

A Las Palmas de Gran Canaria, sono stati organizzati diversi eventi per celebrare la fine dell’anno. Il NYC Taxi Rock Bar propone “Tardevieja al rock” con la musica dal vivo dei Skin & Bones e della banda RockMero, mentre il Lambada Records Bar offre una sessione di vermut con i dj Julio M, Dani Miranda e Crissh.

Inoltre, il Tiramisú Funky Bar presenta una “Tardevieja de bailes cubanos” con la banda Son Latela, e il Talleres Palermo organizza un evento di fine anno australiano con Chicho Alavida e i Palermo Brothers, anche se le entradas sono già esaurite.

La Azabache Club, invece, offre una sessione vespertina con Ru&Man, mentre nel passaggio de Las Lagunetas si può godere di un’atmosfera festosa senza musica dal vivo o dj, ma con un ambiente unico e divertente.

Tutti questi eventi sono gratuiti e offrono una varietà di opzioni per chi vuole celebrare la fine dell’anno in modo speciale.