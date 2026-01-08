7.7 C
Taratata: il ritorno degli spettacoli live

Da stranotizie
🎶 Taratata, lo show che ha fatto la storia della musica dal vivo in televisione, torna protagonista con due imperdibili serate evento live con Paolo Bonolis!
Grandi artisti, esibizioni straordinarie e interazioni mai viste solo domenica 8 e mercoledì 11 febbraio 2026 presso la ChorusLife Arena di Bergamo. 📺

📆 8 e 11 febbraio 2026 | Bergamo, ChorusLife Arena

🎫 Biglietti disponibili in vendita su

