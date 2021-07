TARANTO – Dieci persone fra i 18 e i 28 anni sono rimaste ferite – una in modo più serio, tanto da dover essere ricoverata in prognosi riservata – nel corso di una sparatoria avvenuta all’una di questa notte nello Yachting club di San Vito, lido e discopub sul mare alle porte di Taranto.

Nel locale, uno dei più frequentati in città per concerti ed eventi culturali, era stata organizzata una serata per studenti univeritari. Due gruppi, uno di ragazzi di Grottaglie e uno del quartiere Tamburi, hanno iniziato a litigare.

Uno dei ragazzi ha impugnato una pistola calibro 9 e ha iniziato a sparare all’aperto ma all’interno dello spazio delimitato del lido discoteca, che in quel momento ospitava circa 300 persone.

Quattro ragazze e sei ragazzi sono rimasti feriti: alcuni di loro sono stati colpiti dai proiettili, altri nella ressa che si è creata. La polizia indaga per ricostruire quanto accaduto e sarebbe sulle tracce dell’autore della sparatoria che potrebbe essere uno soltanto. Alcuni dei feriti sono stati sottoposti a intervento chirurgico per l’estrazione dei proiettili.