I banchi sono monoposto, ma hanno l’aspetto di splendide automobiline colorate. A ogni bambino, inoltre, è stata consegnata una chiave, per mettersi seduto e immaginare di guidare. Il primo giorno di scuola all’istituto comprensivo Pirandello di Taranto è stato all’insegna della creatività: perché il Covid-19 impone dei limiti, ma per far osservare le prescrizioni e contenere i contagi si può sempre lavorare di fantasia. Come ha fatto la dirigente scolastica Antonella Caforio, insieme con i docenti e tutto il personale.

I banchi sono diventati fiori, i dispenser dell’igienizzante per le mani hanno la forma di matite colorate, e gli studenti delle prime classi sono piloti di auto. “Il Covid-19 c’è e non possiamo far finta che non ci sia – dice Caforio – ma dobbiamo credere che con tutte le misure previste, dal distanziamento sociale alla mascherina, dalla sanificazione delle mani a quella degli ambienti, possiamo gestire la situazione”.

Scuola, banchi a forma di fiore per i bambini delle elementari a Taranto

All’istituto comprensivo Pirandello ci sono circa 850 alunni, divisi in tre plessi. E se quelli della scuola secondaria di primo grado hanno avuto i banchi con le rotelle, è andata meglio ai più piccoli, che con il grande cartoncino colorato che riporta il fronte di un’auto possono immaginare di viaggiare su quattro ruote. La sorpresa maggiore è stata quindi per le prime classi della primaria Falcone, per i bambini che si sono trovati ad affrontare il delicato passaggio dalla scuola materna a quella elementare, costretti a fare i conti pure con la pandemia: “Vengono dalla scuola dell’infanzia, e per loro è un momento difficile – continua Antonella Caforio – Abbiamo usato una forma ludica per far assimilare il distanziamento sotto forma di gioco, per far capire che anche se stiamo distanti possiamo stare vicini”.

Il primo giorno di scuola, emozionante già di suo, lo è stato anche di più, stavolta, dopo mesi di lockdown e didattica a distanza: “È stato meraviglioso, molto molto impegnativo ma pieno di sguardi soddisfatti ed emozioni – ancora la dirigente scolastica – Io non sono una persona che si lascia andare al sentimentalismo o all’eccessivo buonismo, ma rivedere la scuola piena di bambini è stato troppo bello. Né io né i docenti alla fine della giornata riuscivamo a prendere sonno: avevamo aperto la scuola alle 6,30, ma dopo la giornata eravamo ancora carichi di adrenalina e non riuscivamo a staccare la spina”.

La scelta di camuffare i banchi per alleggerire il peso e l’ansia che anche i bambini sentono parte da una convinzione: “L’ambiente per noi è il terzo fattore, è anch’esso educatore, e il suo impatto ha un significato ed è di immediata percezione per i bambini”. I quali, in fin dei conti, riescono ad assimilare le novità con molta più facilità rispetto agli adulti: “I ragazzi sono nativi digitali e non hanno difficoltà con i cambiamenti – precisa la dirigente – non sono restii. A noi adulti il compito di vedere sempre i pro, di educare i bambini al corretto utilizzo delle cose, perché se sono guidati lavorano in maniera corretta”. E in quanto a sorprese per aggirare l’aridità delle restrizioni da Covid-19, l’istituto Pirandello ne ha in serbo altre: “Stiamo pensando anche a riutilizzare i banchi biposto, sarebbe uno spreco buttarli – conclude Antonella Caforio – e poi tenere la mente impegnata serve”.





