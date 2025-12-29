12.8 C
Taranto lotta contro i rifiuti

Da stranotizie
Taranto lotta contro i rifiuti

Il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, ha espresso il suo disappunto per la situazione della raccolta differenziata e del decoro della città. Nonostante ciò, ha affermato che è giunto il momento di affrontare la situazione economico-finanziaria di Kyma Ambiente, la società che si occupa della gestione dei rifiuti, e di mettere in ordine i conti.

La condizione debitoria di Kyma Ambiente è attualmente in fase di analisi e approfondimento, e solo una volta terminata questa fase sarà possibile trarre conclusioni definitive. Tuttavia, una cosa è certa: Kyma Ambiente resterà pubblica, come previsto nel programma elettorale. L’amministrazione comunale sta lavorando per salvare la società e garantire un buon servizio ai cittadini.

Il sindaco ha anche denunciato i comportamenti incivili di alcuni cittadini che non rispettano la città e ha annunciato l’acquisto di un nuovo impianto di video sorveglianza per potenziare i controlli e sanzionare chi non rispetta le regole. La raccolta differenziata sarà implementata in tutti i quartieri e i cittadini sono invitati a conferire i rifiuti con criterio e a rispettare il calendario.

Nonostante la situazione di criticità, il sindaco ha sottolineato un dato positivo: la raccolta differenziata è passata dal 27% al 34% grazie al lavoro di tutti. Il sindaco ha ribadito l’importanza di vivere in una città pulita e ha chiesto a tutti di fare la propria parte per raggiungere questo obiettivo.

