Un 39enne pregiudicato di Crispiano è stato arrestato dai Carabinieri per evasione ed è indagato per omicidio in relazione alla morte di un 63enne con problemi di deambulazione, il cui corpo è stato trovato ieri in un appartamento di via Oberdan 117, a Taranto, con segni di strangolamento.

Il 39enne sarebbe evaso dagli arresti domiciliari ai quali era sottoposto nell’abitazione della vittima, che era non autosufficiente; il pregiudicato gli faceva da badante e provvedeva alla sua assistenza giornaliera.

Il personale del 118, chiamato da un cittadino, ha trovato sul letto il corpo del 63enne con ecchimosi sul collo e sugli zigomi, segni che lasciano ipotizzare la morte violenta. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’autopsia.

Mentre erano in corso le ricerche degli inquirenti nei luoghi frequentati abitualmente dal pregiudicato, e grazie all’intermediazione di alcuni parenti, il 39enne si è presentato nella tarda serata di ieri al Comando provinciale dei carabinieri; successivamente è stato condotto in carcere a Taranto.