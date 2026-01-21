Taranto Calcio in finale di Coppa Italia

La SS Taranto Calcio sarà accompagnata da un simbolo di storia e identità nella finale di andata di Coppa Italia Eccellenza contro il Bisceglie. I rossoblù scenderanno in campo presso lo stadio “Italia” di Massafra con il gagliardetto realizzato dal Museo del Taranto Calcio, un omaggio al passato glorioso del club e alla passione dei tifosi.

Il gagliardetto rappresenta un legame tra le generazioni e la storia della squadra, che è diventata un simbolo di un’intera comunità. Per la finale, la scelta di adottare questo cimelio è un gesto che vuole trasmettere ai giocatori e ai sostenitori il senso di appartenenza e l’orgoglio di indossare la maglia rossoblù.

L’incontro promette grande spettacolo, con il Bisceglie come avversario temibile che cerca di conquistare un risultato positivo. Il Taranto, d’altra parte, vuole sfruttare il calore del pubblico e il valore simbolico del gagliardetto per partire con il piede giusto nella sfida che potrebbe aprire le porte alla conquista della Coppa.

Il match sarà seguito da tifosi e appassionati sia sugli spalti sia attraverso i canali dedicati per la diretta TV e streaming, con l’attesa che cresce attorno a un evento che unisce sport, storia e comunità.