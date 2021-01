Lorenzo Zaratta è stato ucciso dalle polveri dell’Ilva. È la tesi dei magistrati della procura di Taranto, Remo Epifani e Mariano Buccoliero, che hanno chiuso le indagini sulla morte del bimbo di cinque anni, stroncato da un tumore al cervello il 30 luglio 2014.

È la prima volta che la magistratura mette in relazione la morte di una singola persona con le emissioni inquinanti del siderurgico. Le indagini epidemiologiche finora avevano elaborato numeri.

Nove dirigenti dell’acciaieria sono indagati per omicidio colposo, tra i quali l’allora direttore dello stabilimento e i responsabili dell’intera area a caldo: cokerie, gestione rottami ferrosi, parchi minerali, agglomerato e acciaierie. Non avrebbero impedito la diffusione di polveri e sostanze nocive per la salute.

“Il piccolo Lorenzo – spiega l’avvocato di famiglia Leonardo La Porta – aveva subito un trentina di operazioni. Da quelle abbiamo tratto i risultati delle biopsie. A quella relazione abbiamo aggiunto lo studio sul Dna dei genitori messo a punto dal Cnr di Pisa, che ha appurato una predisposizione della persona ad ammalarsi in caso di attacco all’organismo di sostanze nocive. I casi in famiglia sono stati diversi. La mamma di Lorenzo durante la gestazione aveva lavorato nel rione Tamburi, quello esposto alla fabbrica, in uno studio professionale. Le indagini, partite d’ufficio, sono state complesse e ora vedremo se porteranno a un giudizio”.

Nel cervello di Lorenzo erano stati trovati corpi estranei, come ferro, acciaio, zinco e silicio. La battaglia per la verità portata avanti dal padre, Mauro, aveva commosso l’intero paese. L’uomo è sempre stato presente alle manifestazioni contro l’inquinamento con un cartello che riporta la foto del piccolo Lorenzo bardato con una medicazione.

“Lorenzo si sarebbe ammalato – scrive Giustizia per Taranto – per aver assunto, quando era ancora allo stato fetale, le sostanze velenose a lui trasmesse, inconsapevolmente e non certo per sua colpa, dalla mamma che, durante la gestazione, lavorava al quartiere Tamburi. Secondo quanto è emerso, le mamme possono trasmettere i veleni dello stabilimento siderurgico ai propri figli, che ben possono ammalarsi e morire per colpa dell’Ilva.

Per la prima volta, dunque, abbiamo un nome: per la prima volta nella storia della nostra città, i responsabili (all’epoca dei fatti) di alcuni reparti dello stabilimento siderurgico dovranno rispondere della morte di un bambino. Di un bambino come tanti altri, di un bambino che sarebbe potuto essere il nostro, di un bambino che avrebbe avuto tutto il diritto di nascere sano, di giocare, di crescere e poi vivere la sua vita”.