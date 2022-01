Alberto Tarallo sarebbe stato nominato unico erede del testamento di Teodosio Losito, lo sceneggiatore dell’Ares Film che si è tolto la vita nel 2019. Secondo quanto riportato da AdnKronos, però, sarebbe notizia di poche ore fa che la Guardia di Finanzia avrebbe sequestrato proprio ad Alberto Tarallo beni per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro. Beni che Tarallo avrebbe ereditato da Losito e che ora sarebbero sono sotto indagine.

La Procura di Roma starebbe infatti indagando Alberto per “falsità in testamento olografo e falsità in scrittura privata”. Su AdnKronos si legge anche che tutto questo lo avrebbe fatto “Per procurarsi un ingiusto profitto patrimoniale, arrecando un danno agli eredi legittimi, avrebbe scritto un falso testamento del compagno, imitandone la calligrafia e la firma”.

“Secondo la perizia disposta dai magistrati, la calligrafia sul testamento e su tre lettere datate tra dicembre 2018 e l’8 gennaio 2019 [giorno della morte di Teodosio Losito, ndr], non sarebbe quella di Losito ma quella di Tarallo”. Il testamento incriminato era stato letto da Alberto Tarallo in diretta televisiva durante una sua ospitata da Massimo Giletti a Non è l’Arena. Pagine piene di parole d’amore nei confronti del compagno che ora sarebbero sotto indagine. Questa si unisce all’altra indagine aperta a Roma, più di un anno fa, dal pm Carlo Villani che indagherebbe per presunta istigazione al suicidio. A distanza di tre anni l’AresGate è più vivo che mai. Alberto Tarallo indagato per la morte di Teodosio Losito: “Istigazione al suicidio” * https://t.co/NRItuXZuHe https://t.co/e5mx4dm1Wb — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 19, 2021