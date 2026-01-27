11.6 C
Taralli termolesi tradizionali

Da stranotizie
Taralli termolesi tradizionali

A Termoli, esisteva una tradizione culinaria legata ai matrimoni e ai battesimi, che consisteva nella preparazione dei “Taralli termolesi” o “della sposa”. Questi dolci erano preparati da donne esperte che custodivano gelosamente la ricetta, tramandandola da madre in figlia. Tra le più conosciute per la preparazione di questo dolce c’era Maria Consalvo, moglie di Peppino Fiorilli.

I taralli erano preparati con farina, uova, olio di oliva, anice, citrato e ammoniaca per dolci. Dopo aver amalgamato gli ingredienti, si formavano i taralli, che venivano lessati in acqua bollente fino a indurirsi. Una volta lessati, venivano asciugati e incisi longitudinalmente, quindi cotti nel vapoforno. La temperatura doveva essere la stessa della cottura del pane.

Per preparare il naspo, si versava in un capiente tegame l’acqua con lo zucchero e si lasciava sbollire. In un paiolo di rame si mettevano una decina di taralli già lessati e incisi, versandovi sopra lo zucchero cotto. Si innaffiava con succo di limone, avendo cura di amalgamare bene i taralli per far aderire lo zucchero su ciascuno di essi.

I Taralli termolesi o della sposa rappresentano un’autentica identità termolese e venivano richiesti anche nei comuni vicini per le feste di matrimonio. Le donne termolesi erano molto richieste per preparare i taralli, anche in assenza di forni a vapore, si creava un’umidità all’interno del forno, condizione essenziale per la riuscita della ricetta secondo la tradizione termolese.

