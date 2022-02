Tara è una cucciola di elefante, che è recentemente diventata famosa sul web. Le sue dolcissime immagini, mentre si dirige verso un uomo e lo riempie di baci ed abbracci, hanno scaldato il cuore di migliaia di persone.

Cos’è un abbraccio? L’espressione fisica di affetto. Ed è anche un modo per due esseri che non parlano la stessa lingua, di esprimere i propri sentimenti e il proprio amore.

Non succede soltanto con i cani, i più comuni animali che instaurano un rapporto con un uomo. In questo caso, a regalarci una grande emozione, è stata una cucciola di elefante.

Tara vive in Asia ed ha soltanto due mesi di vita. C’è un santuario dove la cucciola e la sua famiglia possono vivere lontano dalle minacce che stanno portando alla loro estinzione: il Patara Elephant Farm.

Il video diventato virale, mostra uno degli operatori avvicinarsi all’elefantina. Quest’ultima, non appena vede una di quelle persone che la ama e si prende cura di lei, non perde occasione per mostrare la sua gratitudine. Di seguito, il filmato diffuso sui social:

A differenza di altri parchi di elefanti a Chiang Mai, il personale e i proprietari di Patara si concentrano solo sull’assistenza sanitaria e sulla gestione della riproduzione di queste specie in via di estinzione. E aiutano nel processo di recupero degli elefanti feriti dalle mine bombe.

Li aiutano a nutrirsi, a fare il bagno e forniscono loro tutte le cure di cui hanno bisogno.

Un giovane elefante può pesare da 200 a 260 libbre e vedere quel peso che cammina verso di te e ti inchioda a terra per abbracciarti è davvero incredibile.

Vedere che al mondo ci sono persone che lottano per salvare gli amici animali, è davvero gratificante. Anche gli elefanti hanno dei sentimenti e non dimenticano di certo chi fa loro del bene.