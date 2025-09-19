Tar dell’Umbria accoglie ricorso per assenze scolastiche

Il Tar dell’Umbria ha preso una decisione riguardante due studenti di una scuola superiore di Orvieto che non erano stati ammessi agli esami di Stato per la Maturità a causa di una leggera eccedenza delle assenze. I due giovani hanno presentato ricorso, sostenendo che le loro assenze erano state calcolate in modo errato.

Entrambi lavorano durante il proprio percorso di studi e la ragazza si occupa anche del fratellino, essendo figlia di genitori divorziati. Nel corso dell’anno, hanno monitorato attentamente il loro registro elettronico delle assenze. Tuttavia, al momento della loro ultima verifica, i dati indicavano un numero di assenze inferiore al limite consentito, mentre quello finale era leggermente superiore al 25 per cento richiesto.

Il Tar ha accolto il loro ricorso, sottolineando che la scuola aveva gestito in modo impreciso la registrazione delle presenze e dei ritardi. Le registrazioni presentavano infatti un disallineamento temporale, non contestato dalla scuola, che potrebbe aver creato confusione nei due studenti riguardo al loro reale monte ore di assenze.

Perciò, il Tar ha disposto che il Consiglio di classe dovesse rivalutare la situazione dei due studenti per la loro ammissione agli esami, ignorando le assenze registrate durante l’anno scolastico. In base ai risultati positivi dei loro esami, i giudici hanno stabilito che dovrebbero essere attribuiti i crediti scolastici e determinata la votazione finale di conseguenza.