Tappi per Orecchie VKROBAG per Dormire – Riduzione Rumore 35 dB, 4 Paia Riutilizzabili in Silicone (Taglie S/M/L) per Lavoro, Feste e Concerti – Colore Nero

19,99€ - 18,99€

(as of Apr 11, 2025 05:30:41 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione prodotto

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 8,4 x 8,1 x 1,9 cm; 30 grammi

Produttore ‏ : ‎ VKROBAG

ASIN ‏ : ‎ B0DXNCBBN7

Numero modello articolo ‏ : ‎ Y27

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Riduzione del rumore ottimale: I tappi per le orecchie VKROBAG in silicone morbido offrono una riduzione del rumore fino a 35 dB, garantendo un comfort duraturo e bloccando i suoni fastidiosi. Perfetti per ambienti rumorosi, per migliorare la qualità del sonno, per godersi un concerto senza distrazioni o per fuggire dal caos urbano, questi silence tappi orecchie ti aiutano a trovare serenità e tranquillità ovunque.

Design leggero e adattamento sicuro: Questi tappi per le orecchie da concerto sono incredibilmente leggeri, garantendo comfort per tutto il giorno senza fastidi o irritazioni. Offriamo 4 paia di auricolari in 3 taglie (S/M/L), offrono una vestibilità personalizzabile, anche per orecchie piccole. Scegli tappi a strato singolo per suono equilibrato o a doppio strato per maggiore isolamento. Ruota i tappi per trovare il fit perfetto e goderti ore di tranquillità.

Sostenibili ed ecologici: A differenza dei tappi orecchie aereo che contribuiscono ai rifiuti, questi tappi per dormire con cancellazione del rumore sono progettati per durare. Basta risciacquarli con acqua pulita dopo l’uso per riutilizzarli facilmente. Resistenti e durevoli, offrono prestazioni costanti riducendo al contempo i rifiuti. Scegliendo tappi riutilizzabili, non solo benefici te stesso, ma contribuisci anche a un futuro più verde.

Eleganti e portatili: Progettati per uno stile di vita in movimento, questi tappi per le orecchie da concerto per le orecchie offrono un design moderno e minimalista che si adatta facilmente a qualsiasi look. Leggeri e pratici, vengono forniti con una custodia compatta e elegante, perfetta per portare i tuoi tappi calmanti ovunque tu vada. Sia che li agganci al portachiavi o allo zaino, questa custodia leggera è il compagno ideale per i tuoi tappi per dormire.

Contenuto della confezione: All’interno della nostra confezione ecologica troverai un set di tappi per le orecchie lavabili, 3 paia di punte in silicone, 1 cordino, una custodia portatile e utili consigli per l’uso. Offriamo anche una garanzia di 2 anni. Se hai domande sui nostri prodotti, non esitare a contattarci.