Tappeto Assorbente Cani

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo: €20.37
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
Amazon Basics Odor Control Charcoal Mats for Dog Puppy Training Leak Proof with Quick Dry Surface, Standard (Pack of 80), Grey
Benvenuto in Amazon Basics
Siamo lieti di presentarti il nostro prodotto per l’addestramento dei cani: Amazon Basics Odor Control Charcoal Mats. Siamo un marchio noto per la qualità e l’affidabilità dei nostri prodotti, e siamo qui per aiutarti a trovare le migliori soluzioni per le tue esigenze.
I nostri prodotti
Noi di Amazon Basics ci occupiamo di offrire una vasta gamma di prodotti per la casa, l’elettronica e gli animali domestici. Dai nostri store potrai trovare tutto ciò che ti serve per migliorare la tua vita quotidiana.
Amazon Basics Odor Control Charcoal Mats
Il nostro prodotto è stato progettato per aiutarti nell’addestramento dei tuoi cani. Include 80 tappeti standard per il controllo degli odori, realizzati con una costruzione a 5 strati. Il nucleo ultra-assorbente trasforma i liquidi in gel al contatto, mentre il carbone attivo svolge una funzione anti-odore.
Vantaggi
I nostri tappeti offrono numerosi vantaggi, tra cui:
- Superficie quick-drying con attrattore integrato per aiutare nell’addestramento
- Rivestimento in plastica impermeabile per prevenire danni al pavimento
- Utilizzabili sia all’interno che all’esterno, in auto o come soluzione alternativa quando non è possibile portare il tuo pet all’esterno
Caratteristiche
I nostri tappeti sono progettati per essere facili da usare e pulire. Le dimensioni standard sono di 56 x 56 cm, con un padding centrale di 50 x 50 cm.
Acquista ora
Non aspettare! Acquista subito i nostri Amazon Basics Odor Control Charcoal Mats e scopri come possono aiutarti a rendere l’addestramento del tuo cane più facile e pulito. Con i nostri prodotti, potrai godere di una maggiore comodità e tranquillità, sapendo che il tuo cane è al sicuro e felice.
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €20.37 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Amazon Basics Odor Control Charcoal Mats for…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €18.89 - €18.31 ⭐ Valutazione: / 5 by Amazon Nespresso Compatible Intense Coffee…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €18.90 ⭐ Valutazione: / 5 Amazon Essentials Men's V-Neck Pullover Sweater (Available in…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €29.60 - €18.90 ⭐ Valutazione: 4 / 5 Amazon Essentials Men's V-Neck Pullover…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €16.93 ⭐ Valutazione: / 5 Amazon Essentials Men's V-Neck Pullover Sweater (Available in…