Tappeto Antiscivolo Addestramento Cane

Benvenuti nel mondo dell’addestramento canino con facilità e praticità!
I nostri tappetini a prova di perdite per l’addestramento di cani e cuccioli sono la soluzione ideale per chi vuole rendere l’addestramento dei propri amici a quattro zampe più semplice e veloce. Sono versatili e pratici, adatti per l’addestramento dei cuccioli, per i cani anziani incontinenti, per l’uso post-operatorio o per i viaggi.
5 Strati a Prova di Perdite per una Pulizia Facile
I nostri tappetini sono dotati di 5 strati a prova di perdite, con una superficie che asciuga rapidamente, uno strato protettivo, un nucleo spugnoso che trasforma il liquido in gel, uno strato di bloccaggio e un rivestimento in plastica. Questo design innovativo garantisce una pulizia facile e veloce, senza perdite o danni al pavimento.
Vantaggi Pratici:
- Sostanza attiva integrata per attrarre i cani e facilitare l’addestramento
- Utilizzabili sia in casa che all’aperto, in auto o come soluzione alternativa quando non è possibile portare il proprio cane fuori
Caratteristiche Tecniche:
- Dimensioni extra large: 28″ x 34″ (L x W)
- 5 strati a prova di perdite
- Superficie che asciuga rapidamente
- Nucleo spugnoso che trasforma il liquido in gel
- Rivestimento in plastica per prevenire danni al pavimento
- Certificazione FSC per materiali provenienti da foreste gestite in modo responsabile
Scegli i Nostri Tappetini per un’Esperienza di Addestramento Facile e Pulita! Acquista ora e scopri come rendere l’addestramento del tuo cane più semplice e veloce!
