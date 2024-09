Tappetino Antiscivolo per Yoga e Fitness, 183 x 61 x 0,6 cm, con Tracolla per Allenamenti Sportivi

17,99€

Nota: Abbiamo aggiornato il prodotto, a causa dei diversi lotti di prodotti, è possibile ricevere prodotti con linee di posizione del corpo. Questo può aiutare a fare yoga o altri sport nella giusta postura.

Resistente agli strappi

È realizzato in materiale TPE conforme allo standard mondiale per i materiali di protezione dell’ambiente e non è un prodotto in viscosa ad alta temperatura. Il materiale TPE ha i vantaggi di alta densità e resistenza, quindi non si deforma o si danneggia durante gli esercizi di tappetino da yoga.

Impermeabile

Il TPE è anche chiamato gomma sintetica. Se l’acqua aderisce alla superficie del materiale TPE, non viene assorbita come cotone e si asciuga quando viene pulita con carta igienica o un panno. Anche se si suda molto durante lo sport, non dovrete preoccuparvi dell’odore del tappetino da yoga.

Dimensione perfetta

Il tappetino da yoga da 183 x 61 cm è adatto per uomini e donne di tutti i tipi di corpo, adatto per una varietà di pilates, yoga, HIIT, ginnastica e altri sport, palestra, attività all’aperto, al chiuso e molte altre occasioni.

Spessore ideale

Lo spessore di 0,6 cm è adatto per i principianti a praticare l’equilibrio, evitando lesioni alla caviglia e danni alle articolazioni causati da tappetini da yoga spessi.

Portatile

La cintura da yoga portatile in dotazione è facile da arrotolare e trasportare, sia i ragazzi che le ragazze possono portare il tappetino da yoga ovunque tu vada. Il tappetino da yoga è facile da trasportare in viaggio o in campeggio.

Doppia protezione antiscivolo

La parte anteriore è dotata di una texture antiscivolo che può aumentare l’attrito con il corpo, ha un buon effetto antiscivolo, resistente all’usura e impermeabile.

La parte posteriore è rifinita con una trama scanalata antiscivolo, la scanalatura può migliorare notevolmente la superficie di contatto, il design di altezza diverso può migliorare la presa e anche aiutare a mantenere l’equilibrio in ogni azione.

Yoga sempre e ovunque

In palestra

In casa

Per esterni

【Materiali Ecocompatibili】 Il tappetino per pilates Good Nite è realizzato in materiale TPE, sicuro e inodore, che può essere incollato a caldo senza colla. Ha i vantaggi dell’alta elasticità, dell’alta resistenza e dell’alta densità, quindi è durevole, non si deforma facilmente e ha un buon effetto di supporto.

【Antiscivolo】 La struttura a doppio strato garantisce la resistenza allo scivolamento su entrambi i lati. La parte anteriore è dotata di una struttura a linee antiscivolo e la parte posteriore di una struttura a onde antiscivolo per migliorare la presa. La doppia protezione si appoggia saldamente al pavimento e sostiene il corpo, sia che si tratti di un pavimento liscio di piastrelle o di un pavimento in legno.

【Multiuso e Portatile】 Il nostro tappetino da yoga è di peso medio e può essere facilmente arrotolato e portato ovunque, sia per uomini che per donne. È inclusa una cinghia di trasporto gratuita che consente di portare il tappetino da yoga con sé in palestra, all’aperto, al parco e altrove. Il tappetino da yoga può essere utilizzato per l’esercizio fisico, i picnic, il campeggio, i viaggi e molto altro ancora.

【Impegno e Servizio al Cliente】 Good Nite si impegna a produrre ottimi prodotti per la casa che diano ai consumatori il calore di una casa. Vogliamo che i nostri tappetini da yoga siano la base del vostro programma di salute fisica e fitness. Se avete domande sull’acquisto e sull’utilizzo dei nostri prodotti, non esitate a contattarci. In qualità di clienti stimati del nostro negozio, siamo online 24 ore su 24 e aspettiamo la vostra visita.

