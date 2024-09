Tappetini Assorbenti per Addestramento Cani e Cuccioli – 120 Pezzi con Controllo degli Odori e Superficie ad Asciugatura Rapida, Grigio

31,61€

Include 120 tappetini di dimensione standard, con controllo degli odori per cani

Struttura a 5 strati; il nucleo ultra assorbente trasforma i liquidi in gel al contatto; il carbone attivo svolge una funzione antiodore

Superficie ad asciugatura rapida con sostanza attrattiva integrata che aiuta nell’addestramento; rivestimento in plastica a prova di perdite per evitare danni al pavimento

Da utilizzare in casa/all’aria aperta/in auto; ideali per addestrare i cuccioli, per assistere i cani più anziani o come soluzione alternativa nei casi in cui non sia possibile portare all’esterno il proprio animale domestico

Dimensioni: I tappetini di dimensioni standard misurano 56 x 56 cm (L x P); l’imbottitura centrale misura 50 x 50 cm (L x P)