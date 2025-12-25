12.6 C
Tappetini Addestramento Cane Impermeabili

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €21.98

⭐ Valutazione: / 5

Amazon Basics Dog Puppy Training Mats 5 Layer Design Leak Proof Quick Dry Surface Standard Size Pack of 100 Blue/White

Tappetini per l’addestramento di cani e cuccioli: una soluzione pratica e facile da usare

I tappetini Amazon Basics Dog Puppy Training Mats sono progettati per essere versatili e pratici, ideali per l’addestramento dei cuccioli, per i cani anziani incontinenti, per l’uso post-operatorio o per i viaggi. Sono disponibili in varie dimensioni per soddisfare le esigenze di ogni proprietario di cane.

5 strati a prova di perdite per una pulizia semplice

I tappetini sono composti da 5 strati: un rivestimento protettivo, un nucleo spugnoso che trasforma il liquido in gel, uno strato di bloccaggio e un rivestimento in plastica. Questo design a prova di perdite consente una pulizia semplice e veloce, poiché basta gettar via il tappetino usato e posarne uno nuovo.

Vantaggi pratici

Alcuni dei vantaggi pratici di questi tappetini sono:

    • Facile da usare e pulire
    • Ideali per l’addestramento dei cuccioli e per i cani anziani incontinenti
    • Possono essere utilizzati indoor, outdoor o in auto
    • Disponibili in varie dimensioni per soddisfare le esigenze di ogni proprietario di cane

Sostanza attiva integrata per un addestramento più veloce

I tappetini hanno una sostanza attiva integrata che attrae i cani, rendendo l’addestramento ai bisogni del tuo cucciolo più veloce e mirato.

Acquista ora e rendi la vita del tuo cane più facile e pulita!

Amazon Basics Dog Puppy Training Mats 5 Layer Design Leak Proof Quick Dry Surface Standard Size Pack of 100 Blue/White

