Tappetini Addestramento Cane Impermeabili

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo: €21.98
⭐ Valutazione: / 5
Amazon Basics Dog Puppy Training Mats 5 Layer Design Leak Proof Quick Dry Surface Standard Size Pack of 100 Blue/White
Tappetini per l’addestramento di cani e cuccioli: una soluzione pratica e facile da usare
I tappetini Amazon Basics Dog Puppy Training Mats sono progettati per essere versatili e pratici, ideali per l’addestramento dei cuccioli, per i cani anziani incontinenti, per l’uso post-operatorio o per i viaggi. Sono disponibili in varie dimensioni per soddisfare le esigenze di ogni proprietario di cane.
5 strati a prova di perdite per una pulizia semplice
I tappetini sono composti da 5 strati: un rivestimento protettivo, un nucleo spugnoso che trasforma il liquido in gel, uno strato di bloccaggio e un rivestimento in plastica. Questo design a prova di perdite consente una pulizia semplice e veloce, poiché basta gettar via il tappetino usato e posarne uno nuovo.
Vantaggi pratici
Alcuni dei vantaggi pratici di questi tappetini sono:
-
- Facile da usare e pulire
- Ideali per l’addestramento dei cuccioli e per i cani anziani incontinenti
- Possono essere utilizzati indoor, outdoor o in auto
- Disponibili in varie dimensioni per soddisfare le esigenze di ogni proprietario di cane
Sostanza attiva integrata per un addestramento più veloce
I tappetini hanno una sostanza attiva integrata che attrae i cani, rendendo l’addestramento ai bisogni del tuo cucciolo più veloce e mirato.
Acquista ora e rendi la vita del tuo cane più facile e pulita!
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €21.98 ⭐ Valutazione: / 5 Amazon Basics Dog Puppy Training Mats 5 Layer…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €149.99 - €94.99 ⭐ Valutazione: 5 / 5 Amazon eero 6+ Mesh WiFi…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €329.99 - €209.99 ⭐ Valutazione: 5 / 5 Amazon eero 6+ Mesh WiFi…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €48.39 - €34.99 ⭐ Valutazione: / 5 Amazon Basics Single Topper 80 x…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €36.99 - €29.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Amazon Basics Coppia di manubri…