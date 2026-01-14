Tappeti Assorbenti per Cani

11 C
Amazon Basics Odor Control Charcoal Mats for Dog Puppy Training Leak Proof with Quick Dry Surface XL Pack of 50 Grey

Benvenuti in Amazon Basics

Siamo felici di presentarvi i nostri tappeti per il controllo degli odori per cani e cuccioli, progettati per rendere l’addestramento più facile e igienico. I nostri tappeti sono realizzati con materiali di alta qualità e sono progettati per assorbire liquidi e odori in modo efficace.

Caratteristiche principali

  • 50 tappeti extra large per il controllo degli odori
  • Certificazione FSC (N004130) per materiali provenienti da foreste gestite in modo responsabile, materiali riciclati e/o altre fonti controllate
  • Costruzione a 5 strati: nucleo ultra-assorbente che trasforma i liquidi in gel a contatto, carbone attivo per la funzione anti-odore
  • Superficie con rapido asciugamento e attrattore integrato per aiutare nell’addestramento; rivestimento in plastica impermeabile per prevenire danni al pavimento

Vantaggi pratici

  • Facili da usare e pulire
  • Ideali per l’addestramento di cuccioli, per aiutare cani anziani o come soluzione alternativa quando non è possibile portare il tuo animale domestico all’aperto
  • Utilizzabili sia in interni che in esterni, in auto o in casa

Dettagli del prodotto

  • Dimensioni: i tappeti extra large misurano 71 x 86 cm (L x L); il padding centrale misura 60 x 75 cm (L x P)

Acquista ora e scopri la differenza! I nostri tappeti per il controllo degli odori sono la scelta ideale per chi vuole rendere l’addestramento del proprio cane più facile e igienico. Con la loro costruzione a 5 strati e il carbone attivo, questi tappeti sono in grado di assorbire liquidi e odori in modo efficace, rendendo la pulizia più facile e riducendo al minimo gli odori sgradevoli. Inoltre, la superficie con rapido asciugamento e l’attrattore integrato aiutano a rendere l’addestramento più efficace. Acquista ora e scopri la differenza che possono fare i nostri tappeti per il controllo degli odori nella vita del tuo cane e nella tua!

