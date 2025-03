Tapo RV30 Max Plus: Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con Mappatura Avanzata e Svuotamento Automatico 3L

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

229,99€ - 199,99€

(as of Mar 24, 2025 20:40:39 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione Prodotto

Il video mostra il prodotto in uso.Il video ti guida nella configurazione del prodotto.Il video mette a confronto diversi prodotti.Il video mostra il prodotto che viene disimballato.



1 Robot multifunzione

2 Mappatura precisa

3 Pulizia personalizzata



1 IQ+ Smart Cleaning

2 Svuotamento automatico

3 Controllo vocale

Pulizia personalizzata con app Tapo Riconoscimento stanze e zone

Tapo RV30 Max Plus permette di riconoscere in modo preciso stanze e zone personalizzate, registrando fino a 4 mappe. Ideale per edifici multi-piano.

Confini personalizzati

Imposta le aree a cui il robot Tapo RV30 Max Plus non può accedere, come l’area giochi dei bambini o la camera da letto quando stai riposando.

Programmazione pulizia

Sincronizza le operazioni di pulizia con la tua routine quotidiana: programma strategicamente l’accensione del robot Tapo RV30 Max Plus.

Blocco mappa

Una volta che la mappa è stata scansionata e modificata a tuo piacimento, puoi bloccarla per impedire a Tapo RV30 Max Plus di rimappare.

Mappatura e planning LiDAR e IMU Sensori Anti-caduta e anti-ostacolo Potenza aspirazione Fino a 5300Pa (5 livelli) Batteria 2600 mAh Serbatoio acqua 300ml Cassetto polvere 300ml Filtro HEPA H11 Rumore 52 dB (Modalità silenziosa), 55 dB (Standard) Funzionalità Real-Time tracking, Mappatura multi-piano, Pulizia programmata, Confini virtuali, Zone no-go, Zone di pulizia Connettività 2.4GHz Gestione App Tapo

Accessori per i robot aspirapolvere Tapo

Recensioni dei clienti

Prezzo

199,99 €€199,99

19,99 €€19,99

14,99 €€14,99

14,99 €€14,99

Contenuto confezione

1 spazzola principale

5 sacchetti per la polvere 3L

5 panni lavabili

Contenuto confezione

2 spazzole laterali

Contenuto confezione

2 filtri HEPA lavabili

Modelli compatibili

RV30 Max/Plus, RV20 Max/Plus

RV30 Max/Plus, RV20 Max/Plus

RV30 Max/Plus, RV20 Max/Plus

Frequenza di sostituzione

3 – 6 mesi

2 mesi

2 – 3 mesi

Aspirazione Ultra-Potente 5300Pa – Spazza via i detriti dalle intercapedini e la polvere nascosta nei tappeti con facilità, per una pulizia più profonda ed accurata.

Contenitore di svuotamento 3L – Il robot svuota automaticamente il cassetto di raccolta per permetterti di sfruttare fino a 2 mesi di pulizia senza necessità di intervento.

Doppio sistema di navigazione LiDAR+IMU – Mappa accuratamente la tua casa in pochi minuti, evitando omissioni e pulizie ripetute, anche al buio.

Nessuna zona dimenticata – Utilizza la Mesh Grid per una pulizia più completa e approfondita.

Evitamento dei tappeti – Evita di bagnare le aree dei tappeti in modalità lavaggio.

Tapo IQ+ Smart Cleaning – Alimentato da sensori e algoritmi avanzati.

Pulizia personalizzabile – Unisci e separa le aree, imposta un programma di pulizia e personalizzalo per ogni stanza.

4 mappe multi-piano – Rileva accuratamente i diversi piani e crea 3+1 mappe locali multi-piano per avere una visione completa della tua casa.

Ricarica automatica – Ritorna automaticamente alla base di ricarica quando la batteria è scarica e riprende da dove si era fermato.

Controllo vocale e remoto – Sfrutta i comandi vocali grazie all’integrazione con Amazon Alexa e Google Assistant.