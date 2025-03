Tapis Roulant Elettrico Salvaspazio 12 km/h con APP Bluetooth – MARCHIO ITALIANO, Telaio Rinforzato e 12 Programmi, Pieghevole e MAXI 42cm – NEXT 1000 Your Move ASSISTENZA ITALIA

318,99€ - 229,99€

(as of Mar 01, 2025 01:40:31 UTC – Details )

Prezzo:





Dal marchio

SCOPRI YOUR MOVE >>>

Da oltre 10 anni Your Move si impegna per portare i migliori attrezzi da palestra direttamente a casa tua. Ogni prodotto è progettato con attenzione a linee e materiali, che si adattano perfettamente a tutti gli ambienti.

Il nostro team di esperti appassionati di home fitness si impegna ogni giorno per sviluppare nuove idee per un allenamento sempre più coinvolgente!

YOUR MOVE

La nostra Mission

L’obiettivo di Your Move è dare la possibilità di allenarsi e mantenersi in forma anche da casa e senza limiti al movimento.

Cosa rende i nostri prodotti unici?

Il design italiano attento ad ogni dettaglio, un team di professionisti specializzati sempre all’opera, lo studio dei materiali e delle ultime tendenze, la ricerca di soluzioni all’avanguardia per ogni tipo di esigenza e spazio.

Oltre le mura di casa

I nostri prodotti si connettono tramite Bluetooth alle più famose e complete App di allenamento interattivo, portandoti in giro per il mondo!

[PRATICO E COMPATTO] Estremamente robusto grazie al telaio rinforzato, ma anche compatto, leggero e facile da spostare e riporre. L’apertura a libro con un angolo di 110 gradi permette di aprire il tapis roulant e ripiegarlo senza fatica. Occupa solo 16 cm di spessore da chiuso, è perfetto per essere nascosto agevolmente negli sazi più stretti di casa, sotto al divano, sotto al letto. Potrai estrarlo all’occorrenza e riporlo agilmente alla fine di ogni allenamento.

[ALLENATI ONLINE] Grazie al Bluetooth integrato collegarsi ai tuoi dispositivi non è mai stato così semplice! Scegli tra le APP di allenamento interattivo Kinomap, Zwift, e molte altre (scaricabili su Google Play e App Store). Potrai connetterti e associare il tuo allenamento a TV, PC, Smartphone e Tablet. Segui programmi di allenamento personalizzati e inizia a percorrere gli itinerari più belli del mondo. Potrai addirittura visitare posti mai visti mentre ti prendi cura di te.

[DISPLAY MULTIFUNZIONE] Il display con pulsanti interattivi permette di regolare la velocità, il tempo e la distanza desiderate, oppure, di cimentarti in uno dei 12 programmi di allenamento selezionati apposta per te. Dotato di comodissimo appoggio per Tablet e Smartphone, potrai utilizzare facilmente le APP immersive oppure guardare le tue serie in streaming preferite mentre ti alleni. Velocità 1-12 km/h.

[COMFORT E SICUREZZA] Pensato per passeggiate e corse leggere, YM NEXT 1000 è accessoriato di un pannello multistrato, ideale per assorbire gli urti e rendere più confortevole la falcata. Il nastro rivestito in trama PRO-GRIP permette una aderenza sicura. Superfice di corsa MAXI: 103 x 42 cm. Le impugnature con morbido rivestimento in EVA garantiscono una presa confortevole e un appoggio ottimale nelle lunghe passeggiate, per sentire meno la fatica e mantenere l’equilibrio al meglio.

[ASSISTENZA] La nostra azienda ha sede in Italia, così come l’assistenza clienti ed il centro tecnico riparazioni. Saremo lieti di assisterti per ogni suggerimento e risolvere eventuali problemi. Si consiglia di posizionare qualsiasi tapis roulant su un tappettino in gomma durante l’utilizzo, per un maggior comfort acustico ed una esperienza più gratificante. Dimensioni aperto: cm 126x60x116(h). Dimensioni chiuso: cm 145x61x16(h). Potenza: 1.0 HP (Picco; 2,5 HP) – Peso max utente: 120 kg.