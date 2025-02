Tapis Roulant Elettrico Pieghevole per Casa e Ufficio con Display LED e Supporto per App e Tablet

299,99€ - 269,99€

CITYSPORTS specialises in all types of fitness equipment designed for home use. We have professional treadmills, dumbbell benches, folding bicycles and other products. We are committed to providing every user with safer and more scientific home fitness equipment.CITYSPORTS treadmill allows you to be unaffected by the weather, start enjoying exercise at home at any time. Bring you an excellent exercise experience.

【Tapis roulant Bluetooth pieghevole】CITYSPORTS tapis roulant è un marchio professionale di tapis roulant domestici. Il nostro tapis roulant pieghevole è dotato di braccioli e di un supporto per tablet a 360° che consente di posizionare l’IPAD sul supporto. Questo tapis roulant elettrico è dotato di un altoparlante Bluetooth surround integrato. Può essere collegato al Bluetooth per riprodurre video o musica mentre si corre o si cammina.

【Display a LED e doppio metodo di controllo via APP】 Con il tapis roulant pieghevole CITYSPORTS è possibile monitorare facilmente i dati dell’allenamento. Grazie al display a LED e all’applicazione mobile del tapis roulant, è possibile leggere visivamente il tempo di allenamento, la velocità, la distanza e le calorie mentre ci si allena. Il tapis roulant elettrico sotto il tavolo è dotato di un pulsante di scelta rapida 3-6-9KM che consente di iniziare immediatamente l’allenamento.

【Ammortizzazione silenziosa e antiscivolo】Il tapis roulant portatile pieghevole è dotato di un motore super silenzioso e di un eccellente sistema di assorbimento degli urti. 5 strati di tapis roulant allargato (400 x 1020 mm), struttura anti-scivolo multistrato e rivestimento fonoassorbente non solo migliorano la sicurezza del tapis roulant, ma riducono anche il rumore.

【Nessuna installazione e facilità di spostamento 】Il tapis roulant pieghevole non richiede installazione ed è pronto per l’uso subito dopo l’acquisto. Il tapis roulant pesa solo 26,5 kg ed è molto facile da spostare grazie alle ruote di trasporto sul fondo. I corrimano si ripiegano quando non vengono utilizzati, consentendo di riporre il tapis roulant sotto un tavolo per risparmiare spazio.

【Potenza massima di trasmissione】4dBm (all’ingresso dell’antenna) e potenza massima del motore: 1400W, per garantire un’elevata stabilità. Si prega di non aggiungere olio lubrificante dopo aver ricevuto il tapis roulant. L’olio lubrificante è stato aggiunto quando il prodotto lascia la fabbrica. Se lo usa frequentemente, aggiunge circa 5 ml di olio in piccole quantità dopo un mese.