Tapis Roulant Elettrico 12 km/h 6 in 1, Incl. 9% – No Install

Electric Treadmill 12 km/h, 6 in 1 Space-Saving Treadmill, 9% Inclination, Tapirulan with App and Remote Control, LED Display, No Installation Required
Tapis Roulant Elettrico RUNIMON: La Soluzione Perfetta per il Tuo Allenamento
Scopri il tapis roulant elettrico RUNIMON, un attrezzo innovativo progettato per adattarsi a qualsiasi esigenza di allenamento. Con una velocità massima di 12 km/h e una capacità di inclinazione del 9%, questo tapis roulant offre ben 6 modalità di utilizzo: bruciare grassi, camminare, correre, modalità ufficio, fisioterapia e addestramento per animali domestici.
Versatilità e Tecnologia al Tuo Servizio
Il tapis roulant è dotato di un doppio display LED di grandi dimensioni che tiene traccia dei tuoi progressi in tempo reale. Grazie al supporto per app come FITSHOW, KINOMAP e ZWIFT, potrai monitorare i tuoi dati di allenamento e goderti i tuoi film o la tua musica mentre ti alleni. Puoi facilmente posizionare smartphone o tablet sul supporto removibile.
Potenza e Comfort Durante l’Allenamento
Equipaggiato con un potente motore da 2,5 HP, il RUNIMON offre prestazioni stabili e silenziose. Grazie ai controlli facili da usare sulla maniglia o al telecomando magnetico, potrai regolare velocità e modalità senza interrompere il tuo movimento.
Facile da Riporre e Pronto all’Uso
Questo tapis roulant è progettato per essere compatto e pieghevole, senza necessità di assemblaggio. Puoi facilmente riporlo sotto il letto o il divano. Con un peso di soli 21 kg e due ruote frontali, è semplice da spostare.
Vantaggi pratici:
- Superficie di corsa antiscivolo e robusta, progettata per supportare fino a **120 kg**, garantendo sicurezza durante l’uso.
- 10 ammortizzatori in silicone per una protezione efficace delle ginocchia e dei muscoli, offrendo un’esperienza di corsa confortevole.
Non perdere l’occasione di migliorare il tuo benessere quotidiano! Scegli il tapis roulant RUNIMON e inizia a muoverti verso i tuoi obiettivi di fitness. Il tuo viaggio verso una vita più sana inizia ora!
