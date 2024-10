Tapiro d’Oro a Cristiano Iovino per la Rissa con Fedez: La Provocazione di Staffelli sulla Querela Non Presentata

Cristiano Iovino, personal trainer di diversi VIP, ha ricevuto il Tapiro d’oro da Valerio Staffelli durante una puntata di “Striscia la Notizia” il 7 ottobre. Questo riconoscimento simbolico è stato assegnato come conseguenza di un brutale pestaggio che Iovino ha subito il 22 aprile scorso da parte di Christian Rosiello e Islam Hagag, noti anche come Alex Cologno, entrambi coinvolti in un’inchiesta sulle curve di Inter e Milan.

Il pestaggio, avvenuto in un locale milanese, ha attirato l’attenzione dei media, anche per la presunta presenza di Fedez, amico degli aggressori. Durante l’intervista, Staffelli ha chiesto a Iovino perché non avesse sporto denuncia. Iovino ha risposto evasivamente, insinuando che non gli fosse stato offerto denaro per tacere sull’accaduto.

Iovino ha reagito con sarcasmo alle insinuazioni che Fedez avesse tentato di comprare il suo silenzio, dichiarando: “A me il dente non l’ha rotto nessuno”. Le indagini, denominate “Doppia Curva”, hanno portato all’arresto di 19 persone legate ai tifosi degli squadre coinvolte, tra cui Rosiello e Hagag, che sono anche guardaspalle del rapper. Testimonianze recenti hanno ricostruito una serata di violenza culminata con l’aggressione a Iovino.

In un video poi trasmesso da “Zona Bianca”, emergono ulteriori dettagli sul ruolo di Fedez, descritto come molto agitato e minaccioso durante il pestaggio. In risposta a queste accuse, Fedez ha annunciato l’intenzione di querelare Staffelli e il programma “Striscia la Notizia”, esprimendo la sua indignazione tramite messaggi vocali.

Le polemiche continuano a susseguirsi su questo caso, con il coinvolgimento di figure pubbliche e il dibattito sulla violenza legata agli ambienti calcistici e sul comportamento di alcuni protagonisti del mondo dello spettacolo. La si aspetta quindi una risposta ufficiale da parte di Fedez, mentre Iovino sembra mantenere una posizione di riservatezza riguardo alle sue intenzioni legali contro gli aggressori.