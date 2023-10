Tapiro alla Fagnani per lo stop su Fedez: “Mi auguro non avvenga più!”

Dopo il colpaccio con Fabrizio Corona e Stefano De Martino, Francesca Fagnani era riuscita a convincere un altro nome fortissimo per Belve. Fedez sarebbe stato in una delle prossime puntate dello show di Rai Due, ma all’improvviso è arrivato lo stop dai piani alti di Viale Mazzini. Per questo motivo Valerio Staffelli oggi ha consegnato un bel tapiro alla conduttrice.

Tapiro dopo l’ospitata saltata di Fedez, il commento di Francesca Fagnani.

Francesca Fagnani ha accettato il tapiro ed ribadito che lo stop a Fedez è arrivato dall’azienda, che ha effettuato una precisa scelta editoriale. La giornalista ha specificato che condivide la decisione della Rai e si augura che non ricapiti in futuro.

“Sì doveva venire ed ero pronta ad intervistarlo. Poi le cose sono cambiate, è tutto vero. Come mai all0improvviso è saltato tutto? C’è stata questa scelta editoriale, ma non la condivido. Io difendo la scelta di averlo invitato. Mi dispiace molto e spero in un dialogo. Se in futuro, la Rai dovesse ancora intervenire sul mio programma? Mi auguro che non avvenga più. Mi è capitato di intervistare personaggi più critici e non è mai successo nulla”.

