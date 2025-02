Tapiro a Olly dopo il rifiuto all’Eurovision: Striscia risponde sul caso Marta Donà: ‘Merita il successo’

Olly ha ricevuto il Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia a seguito delle polemiche relative al suo rifiuto di partecipare all’Eurovision e delle accuse secondo cui la sua vittoria a Sanremo 2025 sarebbe stata merito della manager Marta Donà. In un’intervista con Valerio Staffelli, Olly ha difeso Donà, definendola una professionista di talento e spiegando che ha scelto di rinunciare all’Eurovision per dedicarsi a un tour quasi completamente sold out. Ha smentito le voci sul rifiuto legato all’autotune, affermando che la sua decisione è stata motivata dalla necessità di connettersi con la propria carriera e con il pubblico.

In merito alle accuse di plagio per il videoclip di “Balorda nostalgia”, Olly ha dichiarato di non essere a conoscenza di eventuali somiglianze con il lavoro di Federico Pecci de I Mal Viventi. Ha anche espresso consapevolezza dell’importanza dell’Eurovision, dichiarando che avrebbe potuto essere un’occasione unica nella vita, ma ha preferito seguire i suoi tempi.

In seguito alla sua rinuncia, Lucio Corsi, secondo classificato a Sanremo 2025, rappresenterà l’Italia all’Eurovision. Olly ha augurato buona fortuna a Corsi, sottolineando il valore della propria esperienza e del pubblico che lo sostiene.

Infine, ha nuovamente difeso la manager Donà, affermando che il suo successo è il risultato del duro lavoro e della dedizione: “Si merita tutto il successo che ha avuto”. Nonostante le polemiche, il suo tour continua a registrare un grande successo, evidenziando la popolarità di Olly tra i fan.