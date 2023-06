'Taormina Arte' fra cinema, teatro, danza e musica nel segno del cambiamento

“Una stagione all’insegna del cambiamento e della positività”: così viene presentato il cartellone che dal 23 giugno al 18 agosto comporrà l’offerta del ‘Taormina Film Fest’ e di ‘Taormina Arte’, i due festival organizzati dalla fondazione Taormina Arte Sicilia, il primo dedicato al cinema, il secondo al teatro, alla danza e alla musica, presentati a Palermo nel Palazzo d’Orleans da Ester Bonafede sovrintendente della fondazione Taormina Arte, da Beatrice Venezi direttrice artistica del festival e da Barrett Wissman direttore esecutivo e condirettore artistico del ‘Taormina Film Fest’.

Il taglio del nastro al Teatro Antico di Taormina è affidato il 23 giugno al ‘Gala Pavarotti Forever’ realizzato in collaborazione con la fondazione Luciano Pavarotti presieduta da Nicoletta Mantovani, che porterà sul palco colleghi e amici di Big Luciano, come Placido Domingo, Marcelo Alvarez, Vittorio Grigolo, Aida Garifullina, Mario Biondi, Andrea Griminelli, con Beatrice Venezi a dirigere la Taormina Art Festival Orchestra. Cinema protagonista nei giorni successivi, con l’anteprima assoluta il 24 giugno del film ‘Lo sposo indeciso’ con Gianmarco Tognazzi, Ilenia Pastorelli, Francesco Pannofino, Ornella Muti e Claudia Gerini; e il 25 giugno con l’anteprima italiana di ‘Indiana Jones e il quadrante del destino’ protagonista Harrison Ford con Antonio Banderas.

Il programma prosegue il 28 giugno con la prima assoluta di ‘Billie’s Magic World’ favola per bambini diretta da Francesco Cinquemani che vede per la prima volta insieme sul set i fratelli William e Alec Baldwin oltre alla partecipazione di Valeria Marini; il 29 giugno il film ‘I peggiori giorni’, sequel ideale di ‘I migliori giorni’, film a episodi con un cast nutrito rappresentato da Edoardo Leo, Massimiliano Bruno, Anna Foglietta, Renato Carpentieri, Fabrizio Bentivoglio, Giuseppe Battiston, Claudia Pandolfi, Anna Ferzetti, Neri Marcorè, Ricky Memphis, Rocco Papaleo e Giovanni Storti; e il 30 giugno in prima italiana ‘Jean du Barry’ di e con la francese Maiwen coprotagonista assieme a Johnny Depp.

Taormina accoglierà anche la tradizionale cerimonia di consegna dei Nastri d’Argento, assegnati per il film ‘La stranezza’ al regista Roberto Andò, ai produttori e agli interpreti Toni Servillo, Salvo Ficarra & Valentino Picone. Nel corso della stessa serata, si svolgerà anche la consegna del Premio Nino Manfredi.

Passando dal cinema del ‘Tao Film Fest’ al programma di teatro, danza e musica per ‘Taormina Arte’, si parte l’8 luglio sempre al Teatro Antico con il ‘Trittico pucciniano’ in coproduzione con l’Opera Theatre de Metz e in collaborazione con la fondazione Pavarotti, per la regia di Paul-Emile Fourny e la direzione d’orchestra affidata a Beatrice Venezi, mentre il 9 luglio è la volta del Zukerman Trio.

La prosa vedrà il 14 luglio la prima nazionale della commedia ‘Di là dal fiume e tra gli alberi’ tratta dal testo di Ernest Hemingway per la regia di Giancarlo Marinelli: e il 22 luglio lo spettacolo ‘Francesco, il giullare che inventò il presepe’ interpretato da Luca Lazzareschi. Per la lirica, il 21 luglio la ‘Turandot’ con regia di Giancarlo del Monaco e direzione musicale affidata a Gianluca Martinenghi; il 16 agosto il dittico ‘Cavalleria rusticana – Pagliacci’ con regia di Georges Delnon e direzione musicale di Marco Guidarini. La danza sarà rappresentata il 26 luglio da Eleonora Abbagnato protagonista di ‘Giulietta’.

“Come afferma lo scrittore Karl Klaus, ‘quando il sole della cultura è basso i nani hanno l’aspetto dei giganti’: la nostra intenzione è di contribuire affinché il sole e la cultura siano sempre più in alto”. E’ quanto sottolinea la sovrintendente della fondazione Taormina Arte, Ester Bonafede, in occasione della presentazione nel Palazzo d’Orleans a Palermo del programma di ‘Taormina Arte’ e del ‘Taormina Film Festival’.

“Vorremmo che la realtà fosse corrispondente a quello che è il compito fondamentale della cultura stessa, ovvero educare le anime e la vita delle persone, ispirando l’arte come strumento di elevazione in tutte le sue forme: la musica, il teatro, la danza, la prosa, il cinema”, afferma ancora la sovrintendente.

L’auspicio è che Taormina Arte Sicilia “possa diventare quasi un modello da essere replicato. Stiamo mettendo insieme tutte le nostre energie e tante sono le persone coinvolte che lavorano con grande entusiasmo e passione, permettendo che una stagione di ampio respiro culturale stia prendendo forma. Crediamo, allo stesso tempo, che questo lavoro non è altro che un forte riconoscimento per tutti coloro che ci hanno preceduto e che hanno dedicato la loro vita all’arte e alla cultura della rappresentazione. Pensiamo inoltre a chi sta investendo nel futuro, i nostri giovani, affinché possano affermare le loro ispirazioni e i loro desideri”.

Per la direttrice artistica, Beatrice Venezi, “questo è un momento di svolta epocale per la fondazione Taormina Arte Sicilia, che finalmente con questa stagione 2023 torna a produrre e a porsi come interlocutore artistico di rilievo nel panorama nazionale e internazionale”.

“Vogliamo restituire a Taormina Arte il ruolo di palcoscenico dell’eccellenza – sottolinea Venezi – e quest’anno si potrà avvalere della collaborazione della Fondazione Pavarotti, dell’Opera di Stato di Budapest, del Teatro dell’Opera di Metz oltre che di altri enti nazionali come il Vittoriale degli Italiani e i teatri del circuito veneto; di artisti di assoluto rilievo nazionale e internazionale come Eleonora Abbagnato e Jacopo Tissi, i cantanti lirici Alberto Gazale, Marcelo Puente, Marco Berti, Massimo Cavalletti e Annunziata Vestri, i registi Giancarlo Del Monaco e Giancarlo Marinelli”.

Inoltre, la fondazione Taormina Arte “svolge anche un’azione importante di talent scout e valorizzazione dei giovani: assieme alla fondazione Pavarotti sono state infatti svolte audizioni per individuare giovani promettenti della lirica da far debuttare sul nostro palcoscenico durante la stagione estiva. Mi auguro che questo primo esperimento possa risultare prodromico rispetto alla creazione di un’accademia lirica che diventi un punto di riferimento per la Sicilia e per tutto il Sud Italia, superando il gap esistente nel nostro Paese tra il mondo dell’istruzione e quello del lavoro in molti ambiti, compreso il mondo della produzione dello spettacolo dal vivo e del teatro”.