Tanta pioggia e forti temporali in arrivo sull’Italia, il maltempo non molla: previsioni meteorologiche

Un’area di bassa pressione, nota come ‘depressione d’Islanda’, porterà maltempo in arrivo sull’Italia con piogge e rischio di forti temporali. Questo peggioramento, che si verifica nei primi giorni di primavera, è causato da impulsi instabili provenienti dal Nord Atlantico. A partire da lunedì 24 marzo, si prevedono piogge in diverse regioni del Centro-Sud, anche se in modo discontinuo e alternate a periodi di sole.

Nei giorni successivi, ovvero martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 marzo, le correnti d’aria fredda e instabile in arrivo dall’Atlantico rinforzeranno un ciclone, portando probabilmente precipitazioni molto intense, inclusi nubifragi, su gran parte del territorio italiano. Inoltre, si segnala un elevato rischio di grandinate.

Nella seconda parte della settimana, dopo una breve pausa, ulteriori impulsi instabili potranno raggiungere l’Italia, generando nuove piogge e temporali a partire da domenica 30 marzo. Le previsioni indicano una situazione climatica molto instabile e variabile, con una forte possibilità di maltempo e perturbazioni in diverse zone del paese. Gli esperti meteo invitano a prestare attenzione agli sviluppi delle condizioni atmosferiche, poiché le conseguenze del maltempo possono risultare significative.