TANHK Materasso | supporto ortopedico medio rigido | formula ibrida memoria e waterfoam | 100% Made in Italy | traspirante, antiacaro e antibatterico (Avvolgente, 160 x 190)

Descrizione prodotto

La struttura interna in waterfoam è resistente ed elastica, fatta per durare nel tempo. E garantisce un supporto rigido e sostenuto, per notti benefiche.

Il rivestimento stretch è innovativo: il lato estivo bianco è sottoposto al trattamento SmartTemp, mentre il lato invernale grigio è in tessuto AirTech.

Materasso naturalmente anallergico grazie alla struttura reticolare interna e agli innovativi tessuti selezionati. Per un riposo salutare, sicuro e rigenerante.

Rivestimento sfoderabile provvisto di una pratica cerniera 4 lati.

Naturalmente anallergico. Antiacaro e antibatterico.

Lavabile a mano o in lavatrice alla temperatura massima di 40°C.

Non usare detergenti aggressivi e non stirare.

Consegnato arrotolato e sottovuoto, recupera la forma entro 48 ore.

Imballaggio sicuro, pratico e igienico.

☑️ PROPRIETA’ ORTOPEDICHE. TANHK propone un materasso ortopedico studiato per garantire la giusta postura al corpo in ogni posizione, e donarti un riposo rigenerante e salutare. La lastra interna, caratterizzata da una struttura a polimeri espansi ad acqua, è ideale per sostenere la colonna vertebrale. Dormire su un materasso con proprietà ergonomiche riduce drasticamente i dolori alla schiena e previene l’insorgere di patologie più gravi, legate a una postura scorretta

☑️ RIVESTIMENTO STRETCH. Il rivestimento del materasso Hybrid è caratterizzato dal contrasto tra bianco candido, fantasie circolari grigie e zip blu. Il lato bianco in tessuto stretch ha un effetto termoregolatore e viene sottoposto al trattamento Smart Temp 🔝. Il lato grigio è in tessuto AirTech traspirante. L’imbottitura è 100% poliestere gr.190 al mq. La fascia è in tessuto AirTech: è morbida, traspirante e dispone di una comoda multimaniglia

☑️ TRASPIRANTE E ANALLERGICO. Il materasso memory ha una struttura interna ricca di vuoti d’aria che rende il prodotto altamente traspirante. La composizione a celle aperte non trattiene l’umidità e permette al materasso di autoregolare la sua temperatura, rendendolo perfetto in inverno e in estate. Inoltre, è un materasso anallergico: il rivestimento realizzato in tessuto stretch 100% PES è stato trattato per essere inattaccabile da acari della polvere, funghi e batteri

☑️ QUALITA’ MADE IN ITALY. Materasso Made in Italy, realizzato da esperti artigiani locali, con materiali di alta qualità. La sicurezza dei nostri prodotti è garantita da materiali sicuri per tutta la famiglia, che assicurano la salubrità di un prodotto in armonia con l’ambiente e con le persone. Siamo infatti convinti che un buon materasso sia fondamentale per il tuo benessere e lavoriamo perché possa davvero migliorare la tua vita