Descrizione prodotto

☑️ PROPRIETA’ ORTOPEDICHE. Birgu è un materasso ortopedico, con portata di 45 kg / mq, studiato per garantire la giusta postura al corpo in ogni posizione, e donarti un riposo rigenerante e salutare. Lo spessore di 20 cm, caratterizzato da una struttura a polimeri espansi ad acqua, è ideale per sostenere la colonna vertebrale. Dormire su un materasso con proprietà ergonomiche riduce drasticamente i dolori alla schiena e previene l’insorgere di patologie più gravi legate a una postura scorretta

☑️ 7 ZONE A PORTANZA DIFFERENZIATA Le proprietà automodellanti del memory fanno sì che il materasso matrimoniale Birgu sia in grado di alleviare i vari punti di pressione. Lo strato superiore infatti è caratterizzato da 7 zone a portanza differenziata, studiate per fornire il giusto grado di sostegno a ogni diversa parte del corpo. Queste caratteristiche, oltre a garantire la comodità del riposo, hanno numerosi effetti benefici, in particolare sulla circolazione sanguigna

☑️ TRASPIRANTE E ANALLERGICO. Il materasso matrimoniale memory ha una struttura interna ricca di vuoti d’aria che rende il prodotto altamente traspirante. La composizione a celle aperte non trattiene l’umidità e permette al materasso di autoregolare la sua temperatura, rendendolo perfetto in inverno e in estate. Inoltre, Birgu è anallergico: il rivestimento realizzato in tessuto stretch 100% PES è stato trattato per essere inattaccabile da acari della polvere, funghi e batteri

☑️ QUALITA’ MADE IN ITALY. Materasso matrimoniale Made in Italy, realizzato da esperti artigiani locali, con materiali di alta qualità. I nostri prodotti hanno ottenuto le più importanti certificazioni, come l’OEKO TEX Standard 100, e il marchio CertiPUR, che garantiscono la salubrità di un prodotto in armonia con l’ambiente e con le persone. Siamo infatti convinti che un buon materasso sia fondamentale per il tuo benessere e lavoriamo perché possa davvero migliorare la tua vita

169,63 €