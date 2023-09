Tangxi 2 “Mini telecamera dome PTZ, 1080P impermeabile WiFi 8 luci Telecamera di sorveglianza esterna di sicurezza con cupola Icsee Supporto Allarme di rilevamento di movimento/video/riduzione del

Specification:

Condizione: 100% nuovo

Tipo di elemento: Wifi Camera

Materiale: ABS

Colore: come mostrato nell’immagine

Pixel: 1080P

Sensore: 0.1lux/F1.2(Colorato), 0.01lux/F1.2 (bianco e nero)

Modalità di conversione diurna e notturna: filtro infrarossi ICR automatico

Riduzione del rumore digitale: supporta la riduzione del rumore digitale 3D

Monitoraggio: supporto

Interfono: supporto

Tracciamento automatico: supporto

Controllo PTZ: supporto

Standard di compressione video: H.264

Funzione di archiviazione: Memoria locale (non inclusa)/Cloud Video

Wifi: standard IEEE802.11b/g/n

Allarme intelligente: rilevamento del movimento

Grado impermeabile: IP66

Protocolli supportati: TCP/IP, UDP, P2P, DNS, DHCP, RTSP

Protocollo di interfaccia: per protocollo ONVIF

Docking della piattaforma: supporto P2P e inoltro (gli utenti possono utilizzare l’inoltro dopo l’acquisto di servizi cloud, mentre gli utenti ordinari possono utilizzare P2P)

Funzioni generali: ripristino con una sola chiave, doppio flusso di codice, visualizzazione simultanea multipla, ecc.

Interfaccia di comunicazione: 1 porta Ethernet adattiva Rj45 10M/100M

APP: per Icsee Elenco dei pacchetti:

1 x telecamera 1 x alimentatore 1 x pacchetto di viti 1 x kit impermeabile 1 x descrizione

