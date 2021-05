Tancredi è appena uscito da Amici ed ha scoperto dell’esistenza di una ship tra lui e Aka7even. Una piccola parte del fanclub del cantante è convinta che lui e il collega siano più che amici. Qualcuno durante una live ieri gli ha anche chiesto se ci fosse del tenero con Aka7even e così il ragazzo (che ha “fatto pace” con Arisa) ha fatto chiarezza.

“Continuate a chiedermi sta cosa di Aka7even. Lui è un mio amico. Punto, veramente dai. Siamo amici, tutto qua. Abbiamo legato tanto. – si legge su Webboh – C’è un bel rapporto di amicizia e anche di riconoscimento artistico“.

Ma se alcune fan lo vorrebbero (o credono sia) innamorato dell’amico, molte altre sono stufe di queste ship bislacche: “Comunque avete veramente un’ossessione per ship gay cioè state rompendo il ca*** a Tancredi per l’amicizia con Aka. Lui ha dovuto specificare più in una volta in live che sono SOLO amici e basta”. “Questa ship Aka Tancredi sta raggiungendo livelli di degrado superiori ai #tommaleo. Almeno Leonardo era dichiaratamente gay, ma tra Aka e Tancredi è davvero puro delirio”. “Io trovo irrispettoso che si facciano supposizioni su una ship quando mi pare che Aka abbia sofferto per Martina. Anzi il loro rapporto è pure in sospeso visto che dovranno parlare quando aka uscirà. Non penso proprio che Aka fosse così libero da prendersi una cotta per Tancredi“.

Aka e tancredi doppia freccia 🤭 che SHIP RAGA pic.twitter.com/Lmrhzu5gQC — AMAMICICICI (@amatrashortrash) April 12, 2021

Ogni volta che leggo “ship” ripenso ai miei ragazzi…



Tancredi commenta la ship in diretta.

Ma quanto siete scem* se chiedete a Tancredi cosa prova per Aka. Sono fatti suoi in primis e poi gli fate outing dando per scontato che sia gay. Un conto è scherzarci (come faccio io e molti altri) un altro e invadere la vita privata di qualcuno. REGOLATEVI #amici20 — LaMore🐍💚 (@Morena_3v) May 12, 2021

oggi mi sono svegliata chiedendomi come deve sentirsi sempre da solo il neurone di chi chiedeva a tancredi della ship con aka — fede🦔 (@hidingfede) May 13, 2021