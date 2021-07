Tancredi si è affidato a Twitter per sfogare il suo malessere che, a quanto scritto, in questi giorni avrebbe preso il sopravvento su lui.

L’artista di Amici (che non ha alcuna rivalità con Sangiovanni, nonostante le malelingue), ha infatti scritto su Twitter uno sfogo che ha fatto preoccupare i fan.

“La verità è che la vita è una mer*a, c’è poco da fare. Tutti i giorni cerco di capire come mai c’è una percentuale di me che non sta bene, mi sento come se mi fosse stato tolto qualcosa, ma non capisco cosa. Mi convinco di essere felice ingannandomi, cerco di aggirare il problema ma poi torno sempre lì, ed è diventato solo più grande”.