Arisa è stata spesso vicino a Tancredi nei suoi momenti difficili dentro la scuola di Amici. Eppure diversi fan del cantante hanno notato che appena uscito dal talent il ragazzo ha defollowato Arisa da Instagram. Molti hanno pensato ad un litigio tra alunno e prof. Il chiacchiericcio si è placato quando la scorsa settimana il giovane ha ricominciato a seguire l’artista de La Notte.

Ma i due hanno davvero litigato? Intervistato da Fanpage Tancredi ha smentito queste voci e ha detto che tra lui ed Arisa non è successo niente.

“In verità uscito da Amici, ci siamo anche chiamati. Lei verrà a Milano e ci vedremo, parleremo anche un po’. Ma non è successo niente davvero“.

Gli sarà partito il dito per sbaglio…



Tancredi avrebbe voluto che a vincere Amici fosse stato un cantante.

“Essendo un cantante sono un po’ di parte, preferirei che vincesse uno dei tre cantanti in gara. Hanno fatto tutti un percorso così bello che in questo momento non riesco a trovare differenze. – ha dichiarato Tancredi a Fanpage – La vittoria non incornicerà nessun vincitore, anche grazie al percorso che abbiamo fatto tutti e quattro e i progetti che ci aspettano.

Com’è stato vivere nella casetta di Amici tutto quel tempo? Ti abitui veramente subito perché il contesto è familiare, anche se siamo persone che non si conoscono. Stiamo facendo ciò che ci piace fare e lo stiamo facendo vedere a un sacco di persone, quindi perché prenderla male. A me non è pesato minimamente stare lì dentro, mi è pesato scrivere così tanto. Sono stato a contatto con tante persone e ho imparato a convivere con ognuna, un’esperienza che mi mancava. Era bello anche ritrovarsi in cucina a parlare. Siamo ragazzi e facciamo una vita normale, ho respirato tanta tranquillità”.

#Amici20 Tancredi ha unfollowato Arisa, Stash e Stefano.

Poi non chiedetemi perché lo adoro. — (@gengy00) May 10, 2021