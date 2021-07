Tancredi e Sangiovanni sono ai ferri corti? L’insinuazione è esplosa online quando il primo – ospite a Radio Deejay – è stato messo davanti ad una precisa provocazione in cui gli è stato fatto notare che i loro ultimi singoli hanno due titoli dedicati a città americane. Las Vegas e Malibu.

“È un caso che le canzoni abbiano nomi dedicate a città americane, tra di noi è tutto a posto, anche dopo Amici… con i ragazzi si è instaurata una bella chimica”.

Insomma, nonostante la scelta di dedicare i loro singoli a due città americane, il rapporto fra Tancredi e Sangiovanni non sarebbe in crisi e né avrebbero mai avuto problemi a riguardo, neanche in casetta. A tal proposito l’ex volto di Amici ha aggiunto: “Ora che è finito il reality la gente ti riconosce e ti ferma per strada, la tua musica inizia a volare, viene ascoltata da molta più gente e hai più possibilità di venire in radio e fare eventi. Per me è cambiato tutto, da zero a cento. Amo un sacco ballare infatti non vedo l’ora di poter ballare appena riapriranno tutto“.

Tancredi, con “Las Vegas” ha debuttato a Battiti Live

Proprio con Las Vegas il cantante Tancredi ha avuto il piacere di debuttare sul palco di Battiti Live al fianco di Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.

Ecco il video:

Allacciate le cinture…si va a “Las Vegas” con Tancredi. Per lui esordio alla grande sul palco del Radio Norba Cornetto Battiti Live 👏👏👏 #battitilive pic.twitter.com/4IAYcr1Bse — Radio Norba (@radionorba) July 20, 2021