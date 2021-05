Tancredi è entrato ad Amici in corsa ma ha subito conquistato un banco per il serale ed un onesto posto in semifinale, dove purtroppo è stato eliminato.

Intervistato da Il Fatto Quotidiano, il giornalista Andrea Conti gli ha fatto una domanda precisa in merito ad un suo verso, cantato durante una delle sue prime esibizioni. Nel dettaglio: “Io sono figlio di mio padre e delle mie scelte. Io sono figlio di mia madre e delle sue scelte”.

“Non ho fatto assolutamente caso al fatto che dicevo queste cose ad un pubblico così vasto” – ha risposto Tancredi, che ha poi aggiunto – “Quando scrivo lo faccio per me e senza freni. Quando ho preparato la cover ‘Figli delle stelle’ la frase mi è venuta in automatico. Mio padre non mi ha mai imposto nulla e mi ha spronato sempre mentre il verso dedicato a mia madre riguarda decisioni che lei ha preso, scelte fatte che hanno condizionato la vita della nostra famiglia e la mia. Durante la permanenza ad ‘Amici’ ho riflettuto anche su questo e ho una visione diversa. In futuro quando ci sarà occasione di poterle parlare ci confronteremo”.

I genitori di Tancredi sono due figure piuttosto ingombranti, perché molto famosi nel loro ambiente: il padre è Alberto Cantù Rajnoldi ed è il direttore creativo di Armani, mentre sua madre si chiama Angela Carrubba Pintaldi ed è un’artista che disegna gioielli, sempre per Armani.

“Uno dei gioielli della linea Alta Moda Privée è stato richiesto da Nicole Kidman che ha scelto proprio uno dei miei gioielli trasformisti, morbidi, bracciale multifilo o collana a seconda dell’umore”.

Anni fa la donna ha pubblicato anche un libro, disponibile tutt’ora su IBS.

Tancredi non è figlio unico.

“Ho un fratello più piccolo, Ruben e una sorella più grande Angelica. Ho anche tre fratellastri e sono pure zio di due nipoti (ride; ndr). Anche Ruben e Angelica stanno facendo un percorso artistico. Lui si occupa di video-making e infatti mi piacerebbe lavorare assieme, lei invece è appassionata di foto e poesia”.

Una famiglia di artisti praticamente.