Tanani è uno dei tre cantanti esordienti che hanno debuttato quest’anno al Festival di Sanremo. Purtroppo però il suo singolo Sesso Occasionale non ha entusiasmato la Sala Stampa che l’ha posizionato all’ultimo posto. L’esibizione, effettivamente, è stata un mezzo disastro ed anche sul web è stato massacrato.



Ecco alcuni commenti:

Se fossimo alla corrida avrebbero già suonato campanacci per #Tananai #festivaldisanremo2022

A un certo punto #Tananai ha sbagliato e ha preso una nota. Ma l’ha subito lasciata andare per non maltrattarla. #Sanremo2022

Anche Stefania Orlando ha così commentato:

Nella classifica finale per la Sala Stampa, Tanani è però arrivato penultimo davanti ad un’incompresa Ana Mena. In diretta su Instagram ha così ironizzato:

“Sanremo è strano eh? Io ero lì, ero convinto di aver fatto una figata..Torno a casa, una merda! Stupenda sta roba, tu vivi in una dimensione parallela, capito? Folle! Folle! Io ero lì tutto felice sul palco, c**o tiravo le stecche! […] Penultimo c**o io volevo essere ultimo!”