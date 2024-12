TANANAI: Ultimo Concerto del ‘CALMOCOBRA LIVE – ESTATE 2025’ alla Reggia di Caserta [Informazioni e Biglietti]

Tananai ha annunciato un’ultima data-evento per concludere il suo “CALMOCOBRA LIVE – ESTATE 2025”. La performance si terrà il 13 settembre 2025 presso la Reggia di Caserta, nella suggestiva Piazza Carlo Di Borbone, come parte del festival Un’Estate Da Belvedere. Questo concerto segnerà la fine di una stagione musicale eccezionale, caratterizzata da un crescente successo che ha portato Tananai a esibirsi in diverse città italiane.

Il tour è iniziato a novembre 2024, con un trionfale giro nei palasport che ha registrato numerosi sold-out. Nel 2025, l’artista continuerà con una tournée estiva che partirà il 19 giugno a Roma, presso l’Ippodromo delle Capannelle. Le tappe successive includeranno Collegno, Ferrara, Servigliano, Francavilla, Genova, Lecce, Barletta, Palermo, Catania e Cinquale, con un atteso ritorno a Milano per un concerto all’Ippodromo SNAI San Siro, nell’ambito del Milano Summer Festival.

Il gran finale a Caserta rappresenterà una chiusura perfetta per celebrare un anno di musica memorabile e il talento di uno degli artisti più apprezzati del panorama musicale italiano. Tananai ha recentemente pubblicato il suo secondo album, “CALMOCOBRA”, che è stato scritto e interpretato da lui stesso con la produzione musicale a cura di Davide Simonetta, Michelangelo e Okgiorgio, sotto la direzione artistica di Stefano Clessi.

I biglietti per l’evento finale saranno disponibili online a partire dal 20 dicembre alle ore 16:00. Di seguito il calendario del tour estivo:

– 19 giugno 2025: Roma – Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle

– 10 luglio 2025: Collegno (TO) – Flowers Festival

– 11 luglio 2025: Ferrara – Ferrara Summer Festival

– 18 luglio 2025: Servigliano (FM) – Nosound Fest

– 19 luglio 2025: Francavilla (CH) – Shock Wave Festival

– 25 luglio 2025: Genova – Balena Festival

– 5 agosto 2025: Lecce – Oversound Music Festival

– 6 agosto 2025: Barletta (BT) – Oversound Music Festival

– 8 agosto 2025: Palermo – Dream Pop Festival

– 9 agosto 2025: Catania – Sotto il vulcano Fest

– 13 agosto 2025: Cinquale (MS) – Arena della Versilia

– 5 settembre 2025: Milano – Milano Summer Festival

– 13 settembre 2025: Caserta – Reggia di Caserta

Per ulteriori informazioni, è possibile seguire Tananai sui suoi canali social ufficiali.