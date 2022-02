Michele Bravi ci ha avvisati dicendoci di non guardare a lui solo come un cantautore che passa le giornate tra poesie e musica ed ha aggiunto che in camera diventa ‘uno schifoso‘ e a quanto apre ora sappiamo anche chi porterebbe volentieri in camera. Il cantante de L’Inverno dei Fiori ha pubblicato un tweet in cui si sente un vocale che ha inviato a Tananai qualche giorno fa e in cui gli confessa che potrebbe considerarlo l’uomo della sua vita: “Stavamo riflettendo su delle persone che potrei amare per il resto della mia vita. Diciamo che nel cast del Festival di Sanremo 2022 hai vinto in quanto uomo della mia vita“. Tananai non soltanto ha ringraziato, ma ha anche ricambiato la dichiarazione d’amore: “Ma grazie Michele, anche tu devo dire che saresti un bell’uomo della mia vita“.

Al momento Tananai pare sia fidanzatissimo, ma se in futuro le cose dovessero cambiare (ma speriamo di no per la coppia), Michele Bravi potrebbe davvero farci un pensierino, visto che il cantante arrivato ultimo al Festival di Sanremo 2022 ha fatto intendere di essere fluido o comunque di non aver ‘mai detto mai in amore’.

Ma non solo Tananai, quel volpino di Michele ha puntato pure Fabrizio Moro e con lui pensa ai triangoli artistico-telepatici. Insomma…

Tananai e l’Eurovision.

“Se ho pensato davvero a l’Eurovision? No, quella era seriamente una boutade, il fatto è che noi contavamo fino all’ultimo di vincerlo questo Sanremo. Comunque sono contento che ci sia l’opportunità per un artista come Lauro di rappresentare San Marino, anche se sappiamo tutti che rappresenta anche lui l’Italia. – si legge su Fan Page – La musica italiana è diventata importante e riconosciuta all’estero, quindi se c’è un modo in più per far vedere le nostre eccellenze sono contento, anche perché Lauro è un performer, un artista, un cantante, un imprenditore, è un po’ tutto ed è un’eccellenza in tutto. Eurovision a parte, adesso stiamo facendo cose, lavoriamo a nuova musica, perché di base quello devo fare. Questa esperienza mi sta lasciando così tanto che ho bisogno di prendermi un attimo per fare altra musica”.